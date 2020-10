Analytiker: Disney+ bliver meget bedre

Siden midten af september har danskerne haft adgang til Disneys streamingtjeneste Disney+, hvor noget af mediekoncernens indhold er samlet. Lige nu er det ikke nok til at udfordre de andre kæmper på streaming-markedet. Men det kommer til at ændre sig, vurderer Keld Reinicke, der er medieanalytiker og ekspert i forbrugernes streaming-vaner.

“Man skal huske, at Disney har købt sig ind på så mange niveauer. Det er den største mediekoncern i verden. De har flere penge til at producere indhold end Netflix. Så den tjeneste, vi ser nu her efter få uger, er ikke den tjeneste vi ser om et par år. Pengene og den velsmurte maskine gør det til Netflix største udfordrer”, siger han til TechRadar.

Krig presser internationale konkurrenter

Disneys indtog sætter yderligere skub på krigen for at få fat på streaming-kunderne. Her har TV 2 Play og Viaplay en fordel, lyder det fra Reinicke.

“Foreløbig tror jeg ikke, Disney+ kommer til at gøre ondt på de danske tjenester. Danskerne vil gerne have danske nyheder og dansk indhold. Jeg tror, HBO Nordic og C More bliver mere presset af Disney.”

Disney+ koster 59 kr. om måneden eller 589 kr. om året.