Dansk musik tilbage på YouTube

Nu kan du igen lytte til Rasmus Seebach, Medina og andre danske kunstnere på YouTube og YouTube Music (samt Premium). Den nordiske rettighedssammenslutning Polaris og Google, der ejer YouTube, har indgået en ny aftale omkring betaling.

“Det står klart for alle, at det har en været en lang og stormfuld proces at nå til enighed om den her aftale, Jeg er glad for, at vi er nået dertil, så Polaris' medlemmer igen kan få gavn af deres kreative arbejde på YouTube, og brugerne igen har dansk musik i ørerne,” siger siger Christine Sørensen, politisk chef for Google i Danmark, i en pressemeddelelse.

Dansk musik blev fjernet 1. august på grund af uenighed om betalingen til de kunstnere, der har musik liggende på YouTube.

Corona gav ekstra pres

Også på den anden side af bordet er der stor tilfredshed med, at det lykkedes at komme i mål med en aftale. Ikke mindst fordi coronapandemien har lagt en kraftig dæmper på musikernes indtjeningsmuligheder.

“Der er ingen tvivl om, at de seneste to måneders take-down har været til stor frustration både for rigtig mange medlemmer, der i forvejen er hårdt presset på at komme ud med deres musik på grund af corona, og for de tusinder af brugere, der har skullet undvære musik på en af de primære kanaler for musikstreaming i Danmark," lyder det fra direktør i rettighedsorganisationen Koda, Gorm Arildsen, i en pressemeddelelse.

Aftalen gælder bl.a. musikvideoer, covernumre og tv-indhold med musik i baggrunden.

Koda oplyser til TechRadar, at man ikke kan fortælle, hvor længe aftalen gælder, fordi den er underlagt en fortrolighedsklausul.