YouTube bandlyser videoer som promoverer overlegenhed og diskrimination

Google kæmper en vadvarende kamp mod brugere, som misbruger deres videoplatform YouTube , og ændrer nu sine retningslinjer omkring hvad der er tilladt på deres tjeneste.

Seneste tilføjelse, som er kendt som ”YouTubes hadetale-politik ” forbyder specifikt ”videoer der hævder, at en gruppe er overlegen i forhold til at retfærdiggøre diskrimination, adskillelse eller eksklusion baseret på ting som alder, køn, race, kaste, religion, seksuel orientering eller veteranstatus.”

YouTubes blog-indlæg der annoncerer denne tilføjelse pointerer, at ”videoer som promoverer eller glorificerer Nazisme” som et specifikt eksempel på indhold, som vil blive blokeret og kalder det ”grundlæggende diskriminerende”.

Sammen med dette tilføjer YouTube, at videoer som indeholder ”indhold som afviser veldokumenterede voldelige begivenheder som Holocaust eller konspirationsteorier om skyderiet på Sandy Hook Elementary”, vil blive fjernet.

Således defingerer Google hvordan de vil straffe brugere, som ligger inde med indhold, der forbryder sig imod deres førnævnte hadetale-politik:

“If your content violates this policy, we’ll remove the content and send you an email to let you know. If this is the first time you’ve posted content that violates our Community Guidelines, you’ll get a warning with no penalty to your channel."

"If it’s not, we’ll issue a strike against your channel. Your channel will be terminated if you receive 3 strikes. If we think your content comes close to hate speech, we may limit YouTube features available for that content.”

En vedvarende kamp

Google annoncerede første gang s ine strengere holdninger i forhold til terrorisme, hadetale og diskriminerende indhold i 2017, hvor internetgiganten kæmpede med at administrere et gratis og åbent system, som de stadig skulle overvåge for skadeligt indhold.

Siden dengang har Google strammet reglerne i forhold til hvilken type indhol de tillader på deres platforme, såsom YouTube, og intensiveret overvågningen af denne type medier.

I dag er strategien så, at man fjerner indhold som specifikt bryder reglerne, og reducerer spredningen af indhold, der grænser til at være skadeligt, decideret forkert eller lignende ved eksempelvis at fjerne det fra søgeresultater og anbefalinger, samtidig med at troværdige indholdskabere belønnes økonomisk.