YouTube vil gøre det muligt at ”fact-tjekke” følsomme emner

YouTube er begyndt at teste en ny funktion, som lader brugere fact-tjekke resultater, hvis de søger på følsomme emner, i et forsøg på at forhindre fake news-videoer på platformen.

Ifølge Buzzfeed News, vil tekstbokse informere om, at der er tale om forkerte oplysninger. Dette vil figurere i søgefeltet og ikke i selve videoen. Informationen om at der skulle være tale om fake news stammer fra YouTubes certificerede partnere.

Selvom den nye funktion ikke kommer til at forhindre videoer med forkert information i at blive uploadet til platformen, vil disse nye advarsler stadig kunne advare om misinformation via informationsbokse.

Disse informationsbokse vil ikke indgå i de enkelte videoer, men vil i stedet være synlige i søgeresultaterne. Funktionen testes i øjeblikket af med et begrænset antal brugere i Indien, men YouTube har planer om at udbrede det globalt. Indtil videre har firmaet dog ikke givet nogen dato for dette.

Et eksempel på de informationsbokse i YouTubes søgeresultater. Image credit: YouTube via Buzzfeed

Fake news

En talsperson fra YouTube har til Buzzfeed News udtalt følgende: ”dette er en del af vores forsøg på at tilbyde en bedre nyhedsoplevelse på YouTube, vi udvider vores informationspaneler til nu også at bringe fact-tjeks fra troværdige kilder på YouTube.”

YouTube er ikke det første tech-firma, som forsøger at eliminere misinformation. Tidligere i år indsatte WhatsApp en begrænsning på, hvor mange gange du kan videresende en besked, i et forsøg på at forhindre spredningen af fake news på den populære samtale-app.

Om YouTUbes brugere vil opdage disse nye advarsler vides endnu ikke, men det er dog stadig et tegn på, at sociale medieplatforme begynder at tage fake news meget seriøst.

Via Buzzfeed News