Ekspert om ny YouSee-satsning: Det er interessant

YouSee har svært ved at holde på kunderne til de almindelige tv-pakker. Fra slutningen af 2019 til foråret 2020 mistede selskabet 85.000 tv-kunder. I et forsøg på at vinde noget af det tabte terræn tilbage, har YouSee lanceret Youtv - en tjeneste hvor man betaler for point, som så kan sammensættes til streamingtjenester og tv-kanaler; uden binding,

Den nye tjeneste får rosende ord med på vejen fra Keld Reinicke, der er medieanalytiker og tidligere chef på TV 2.

“Det er et meget interessant produkt, men jeg tror, vi kommer til at se mange forskellige produkter, i stil med det her. Det her er et af de første forsøg på at samle flere produkter, men jeg tror vi kommer til at se meget mere af det herhjemme,” siger han til TechRadar og fremhæver især Apple One , hvor man kan få samlet al sin underholdning.

Et globalt problem

YouSee og andre udbydere kan glæde sig over, at danskerne gerne vil betale for dansk indhold, hvis der er valgfrihed, mener Reinicke, der gør opmærksom på, at de traditionelle tv-kunder bliver færre og færre over hele kloden.

“Alle mister flow-kunder. Det er ikke en dansk ting. Det er især folk under 45, så kunsten er stadig at kunne tilbyde flow-tv til dem, der vil have det og finde andre løsninger til dem, der ikke vil det mere. Det kan lidt sammenlignes med overgangen fra fastnettelefoner til mobiltelefoner,” vurderer han.

Det billigste Youtv-abonnement koster 199 kr.