Så mange danskere vil bruge feriepenge på elektronik

Du er måske en af de danskere, der snart får ekstra penge ind på kontoen. Tidligere på året besluttede et politisk flertal at gøre det muligt at få udbetalt nogle af de indefrosne feriepenge, for at give det coronaprægede privatforbrug en saltvandsindsprøjtning.

En rundspørge foretaget af Voxmeter viser, at 18 % af danskerne vil bruge nogle af pengene på at købe elektronik.

Derimod har danskere på 65 år og derover ikke tænkt sig at bruge de ekstra penge på nye tv, mobiltelefoner og anden elektronik. Alle på overførselsindkomst får 1.000 kr. som en del af den politiske aftale, men pengene ser altså ikke ud til at ryge i kasseapparaterne hos elektronikforhandlere.

Det ærgrer en forbrugerøkonom.

“Det er ærlig talt lidt trist, at ældre hellere vil bruge penge på fornøjelser og ferie end på elektronik, for i den gruppe har mange mobiltelefoner af ældre dato, som eksempelvis er for gamle til at kunne have blandt andet smittestop-app på deres telefon,” siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom hos Nordea, til TechRadar.

Selvom danske ældre er blandt de mest digitale i hele EU, står ny elektronik ikke højt på deres prioriteringsliste, forklarer Ann Lehmann Erichsen.

Google Home bliver sikkert et populært produkt at købe for feriepengene. (Image credit: Google)

“Jeg ved fra andre målinger, jeg selv står bag, at ældre er dem, der er mest indstillede på eksempelvis at reparere deres gamle hårde hvidevare frem for at købe nye. Og det er nok også sådan, de har det med deres pc og telefon. De er nok også noget tilbageholdende med at skifte deres telefon ud med en ny, for de kan finde ud af den gamle, men en ny er ’svær’ at komme i gang med. De skifter ikke elektronik ud, før det ’dør’. At der kommer en ny model, følger de slet ikke med i. Gennemsnitsalderen på deres elektronik er noget højere end i resten af befolkningen,” siger hun.

Det anslås, at der samlet set kommer omkring 60 milliarder kroner, før skat, til udbetaling. Du kan bestille dine feriepengene via borger.dk indtil 1. december 2020.