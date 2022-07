’Håber du kom godt hjem' er Viaplays nye ungdoms-Original

Filippa Navarana Coster-Waldau spiller hovedrollen i den nye Viaplay Original 'Håber du kom godt hjem', som får premiere 21. august. Serien skildrer en gruppe teenagere i tiden efter en uopklaret forbrydelse, som får store konsekvenser for de involverede.

Serien 'Håber du kom godt hjem' følger den 16-årige Louise (Filippa Navarana Coster-Waldau), hvis liv vendes på hovedet, da bedsteveninden, Monica (Maja Ida Thiele) bliver voldtaget, efter Louise efterlader hende alene til en fest på skolen. Tynget af skyld og opsat på at gøre alt godt igen, går Louise egenhændigt i gang med at lede efter gerningsmanden.

Da det viser sig, at gerningsmanden måske skal findes indenfor egne rækker, bliver det hele pludselig meget kompliceret. Alle i vennegruppen har hemmeligheder, forbudte følelser og drifter, og alle er pludselig kommet i søgelyset – ikke mindst den mystiske outsider Thais (Vilmer Trier Brøgger), som Louise er forelsket i. Da han bliver anklaget for voldtægten, mister Louise for alvor fodfæstet. For hvem skal Louise nu stole på – bedsteveninden Monica, eller den spændende og utilregnelige Thais? Se teaseren hér:

"Det har været spændende at få lov til at spille rollen som 'Louise'. Det var min første store rolle, så det i sig selv har været kæmpestort og vildt at få lov til. Det har også været hårdt at skulle spille en karakter, hvor ens bedste veninde bliver udsat for så voldsomt et overgreb. Men det er nogle vigtigere problemstillinger, som serien tager afsæt i", siger Filippa Navarana Coster-Waldau.

Udover Filippa Navarana Coster-Waldau (Salsa, DR) medvirker også Maja Ida Thiele, Jack Depaiva Pedersen, Boy Ewald, Abdullah Ayman, Hans Christian Lønstrup, Merle Filukka Høeg, kendt fra DR Ultras 'Over grænsen' samt Vilmer Trier Brøgger og Isabella Møller Hansen, der begge er kendt fra TV2's serie 'PULS' på rollelisten.

'Håber du kom godt hjem' er i syv afsnit af ca. 25 minutter og har premiere på Viaplay 21. august 2022.