Glem hardwarekravene til Windows 11, Windows 365 klarer skærene

Microsoft har annonceret, at alle Windows 365-kunder nu kan køre en cloud-computer med Windows 11, virksomhedens nye styresystem.

I forbindelse med lanceringen blev der åbnet mulighed for, at Windows 365 Enterprise-kunder (med mindst 300 aktive instanser) kan køre Windows 11 som cloud-computer, men nu kan virksomheder i alle størrelser starte Windows 11 via virtualiseringstjenesten.

Under den årlige Ignite-begivenhed meddelte Microsoft, at værtssystemet ikke behøver at overholde de nye, strengere hardwarekrav til Windows 11, men i stedet kompenseres af en virtuel TPM (vTPM)-chip indbygget i Windows 365. Windows 11 understøttes nu af alle virtuelle konfigurationer med mindst 2 vCPU'er og 4 GB RAM, i alt elleve konfigurationer med disse betingelser.

Den billigste konfiguration med 2 vCPU, 4 GB RAM og 64 GB cloud storage koster i skrivende stund cirka DKK 198,- om måneden, eksklusiv moms.

Cloud computing med Windows 11

Microsoft afslørede Windows 365 for første gang i sommeren 2021 med løftet om "en ny måde at opleve Windows 10 eller Windows 11".

Virtualiseringstjenesten giver kunderne mulighed for at streame Windows 10 eller Windows 11til enhver enhed på et hvilket som helst sted i verden. I stedet for at køre styresystemer og applikationer lokalt, noget der både bruger lagerplads og computerkraft, giver Windows 365 brugeren mulighed for at streame apps, data og indstillinger til den enhed, der bruges, uanset om den kører macOS, Linux eller Android.

Ifølge Microsoft vil tjenesten åbne en flora af muligheder for virksomheder ud fra et omkostnings-, administrativt og produktivitetsperspektiv. Selvom der ikke er vist nogen forbrugerspecifikke brugercases, vil vi ikke blive overraskede, hvis det også indgår i fremtidige planer.

Selvom Windows 365 ikke understøttede cloud-computere med Windows 11 i starten, er der nu mulighed for, at kunderne kan opgradere til Microsofts nye styresystem i kombination med den fleksibilitet, der tilbydes med PC-as-a-Service.

Udover at kunne lancere helt nye cloud-computere med Windows 11, kan administratorer også opgradere eksisterende Windows 10-baserede ved at ændre billedet i Microsoft Endpoint Manager og derefter aktivere ændringen.

Administratorer kan allerede kontrollere, om eksisterende cloud-computere er kompatible med Windows 11 via Endpoint Analytics-kontrolpanelet.

For de virksomheder, der er forvirrede over Microsofts noget skiftende budskab om systemkravene i Windows 11 eller for dem, hvis computere ikke lever op til kravene, kan Windows 365 være en glimrende løsning.