Glem Windows 11-systemkravene, Windows 365 kan redde deg

Microsoft har annonsert at alle Windows 365-kunder nå kan ta i bruk sky-PC-er som kjører Windows 11, selskapets nye operativsystem.



Forrige måned åpnet Microsoft opp for bruk av Windows 11-baserte sky-PC-er til alle Windows 365 Enterprise-kunder (i størrelsesordenen 300 lisenser og opp), men selskaper av alle størrelser kan nå bruke Windows 11-instanser via virtualiseringstjenesten.



Under sin årlige Ignite-konferanse forklarte Microsoft at klientmaskinen ikke trenger å følge de strenge Windows 11-systemkravene, som snarere kommer til å bli innfridd av en virtuell TPM (vTPM)-brikke innebygget i Windows 365.



Windows 11 støttes nå av alle de forskjellige produktkonfigurasjonene med minst 2 vCPU-er og 4 GB RAM. Disse finnes elleve forskjellige varianter innenfor disse spesifikasjonene. Den billigste, med 2 vCPU-er, 4 GB RAM og 64 GB skylagring, er tilgjengelig for 190 kroner i måneden.

Windows 11-baserte sky-PC-er

Microsoft avslørte Windows 365 i sommer, og lovet kunder at dette ville bli «en ny måte å oppleve Windows 10 eller Windows 11 på».



Virtualiseringstjenesten lar brukere strømme Windows 10 eller 11 til en hvilken som helst enhet, fra hvor som helst, noe som i praksis vil si at maskinen man sitter på vil være å regne som en slags tynnklient. Istedenfor at operativsystemet og applikasjonene kjører lokalt, og dermed bruker både lagring og prosesseringstid, lar Windows 365 brukerne strømme programmer, data og innstillinger til en hvilken som helst enhet – inkludert de som bruker macOS, Linux og Android.



Ifølge Microsoft åpner tjenesten for en rekke nye muligheter for bedrifter, gitt fordelene i kostnader, administrasjon og produktivitet – og selv om det ikke ennå foreligger eksplisitte planer om tilbud til vanlige forbrukere, så blir vi ikke overrasket om Microsoft har noe på lur i fremtiden.



Selv om Windows 365 ikke støttet Windows 11-baserte sky-PC-er ved lansering vil kunder nå fremover kunne ta i bruk det nye Microsoft-OS-et, samtidig som de kan dra nytte av fleksibiliteten i PC-som-tjeneste-modellen.



I tillegg til å tilby helt nye Windows 11-baserte sky-PC-er kan administratorer også oppgradere eksisterende Windows 10-baserte abonnementer ved å forandre på galleri-bildet i Microsoft Endpoint Manager og sette i gang en gjenoppretting.



For å sjekke hvorvidt eksisterende sky-PC-instanser er kompatible med Windows 11 kan administratorer sjekke Work from anywhere-dashbordet i Endpoint Analytics.



For alle selskaper som fortsatt er litt forfjamset over Microsofts kommunikasjon når det gjelder Windows 11-systemkravene, eller for alle som helt sikkert vet at maskinparken ikke støtter OS-et, så kan Windows 365 fungere som en reddende engel.