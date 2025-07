Snikfotografier avslører budsjettversjonen av Tesla Model Y – her er 3 funksjoner du får klare deg uten

Mangler panoramaglasstak og passasjervindu bak

Enkle frontlykter og nedtonet eksteriør

Modellen ventes å bli lansert i Kina senere i år

Elon Musk bekreftet nylig at Tesla planlegger en billigere versjon av Model Y – noe som setter en stopper for ryktene om en helt ny innstegsmodell fra selskapet. I stedet er det en forenklet Model Y, hvor flere fasiliteter er fjernet for å senke prisen.

Nå ser det ut til at den første «budsjettmodellen Y» er fanget på kamera av en kinesisk bilblogger ved navn Garage 42. Bildene og videoene har blitt delt på den sosiale medieplattformen Weibo, og viser det som antas å være testbiler pakket inn i svart stoff.

Til tross for maskeringen er det tydelig at bilen mangler det store panoramaglasstaket som bidrar til den luftige følelsen av dagens Model Y. Det er heller ingen infotainmentskjerm for passasjerene i baksetet, og den karakteristiske LED-lysstripen som går langs hele fronten og baksiden ser ut til å være fjernet.

(Image credit: Weibo)

For øyeblikket starter Model Y på rundt 250 000 yuan (rundt 355 000 kroner i Norge), men Tesla møter sterk konkurranse fra innenlandske merker som Xiaomi SU7 og YU7, som har vært store salgssuksesser.

Ifølge Car News China jobber konkurrenter som Xpeng, Li Auto og Nio også med sine egne budsjettutfordrere til Model Y, noe som legger ytterligere press på Tesla i det kinesiske markedet. Det er fortsatt uklart om denne forenklede Model Y vil bli solgt i andre deler av verden, men Teslas globale salgsnedgang gjør det sannsynlig at modellen kan plasseres mellom dagens Model Y og den dyrere Model 3 selv utenfor Kina.

Tesla fortsetter å satse tungt på selvkjørende biler

(Image credit: Tesla)

Mens de kutter ned på utstyret i den nye Model Y, investerer Tesla tungt i fremtidens selvkjørende biler. Elon Musk annonserte nylig at selskapet har signert en avtale på 16,5 milliarder dollar med Samsung, som skal levere chipteknologi til fremtidige generasjoner av Teslas maskinvareplattformer.

Nåværende biler kjører på maskinvareversjon HW4, men med denne avtalen sikrer Tesla seg komponenter til HW6 – mens HW5 allerede er dekket av en avtale med TSMC.

Hver ny generasjon brikker gjør Teslas biler mer intelligente, med den typen datakraft som kreves for avanserte selvkjørende funksjoner. Men investeringen har blitt møtt med skepsis, ettersom Musk allerede i 2016 lovet at versjon 2 av maskinvaren ville være i stand til fullstendig selvkjøring – noe som ennå ikke er oppfylt.

Mange eiere har forsøkt å kreve refusjon for Teslas Full Self-Driving (FSD)-system, som til tider koster opptil 15 000 dollar ekstra. Tesla fortsetter imidlertid å love forbedringer og sier at en «ubehandlet» versjon vil bli utgitt senere i år – men kritikerne er fortsatt skeptiske til hva teknologien egentlig er i stand til.