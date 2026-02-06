Kina forbyr skjulte dørhåndtak på bildører – da Teslas trendsettende design viser seg å være en sikkerhetsrisiko

Kina forbyr skjulte dørhåndtak med nye regler fra 1. januar 2027

Alle biler må ha en mekanisk åpningsfunksjon på utsiden

Flere dødsulykker har ført til etterforskning

Et design som først ble popularisert av Tesla og deretter kopiert av en lang rekke bilprodusenter, er nå forbudt i Kina. Avgjørelsen kommer etter flere dødelige hendelser som har tvunget landet til å revurdere moderne bildesign.

Skjulte dørhåndtak, også kjent som innfellbare eller «pop-out»-håndtak, ble først introdusert av Tesla i Tesla Model S i 2012 og vakte mye oppmerksomhet i bilverdenen. De forbedret ikke bare aerodynamikken – og dermed rekkevidden til elbiler – men ga også bilen et rent og futuristisk utseende.

Imidlertid har flere ulykker, der folk satt fast i kjøretøyene sine, rettet søkelyset mot Teslas løsning og sikkerheten til denne typen håndtak. Ifølge Bloomberg har den amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration startet en etterforskning av defekter i dørhåndtakene på flere Tesla Model Y- og Tesla Model 3-modeller.

I Kina har flere bredt omtalte dødsulykker, inkludert en krasj med en Xiaomi SU7, også fått myndighetene til å gjennomgå regelverket.

Nye forskrifter som ble avduket mandag av departementet for industri og informasjonsteknologi, fastsetter at biler som selges i Kina fra 1. januar neste år må ha en manuelt betjent åpning på utsiden, med minimumsmål på 6 × 2 × 2,5 centimeter, for å kunne åpne døren mekanisk. I tillegg kreves det tydelig informasjon i kupeen om hvordan dørene åpnes fra innsiden.

Det som kjennetegner Teslas originale løsning, er at dørhåndtaket ligger helt flatt mot karosseriet. Føreren eller passasjeren må trykke på en overflate for å få ut håndtaket, og når det trekkes i det, sendes et elektrisk signal som åpner døren.

Etter at mange produsenter hentet inspirasjon fra Tesla, har rundt 60 prosent av de 100 mest solgte elbilene og plug-in hybridbilene i Kina nå samme eller lignende teknologi, ifølge The Guardian.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Selv om Tesla har utstyrt bilene sine med en manuell nødåpning på innsiden, har kritikere hevdet at disse er vanskelige å bruke, spesielt hvis føreren eller passasjerene ikke har fått klare instruksjoner.

Et feilslått design

(Image credit: CarNewsChina/MIIT)

Tesla møter nå stadig mer kritikk for sine tidligere anerkjente dørløsninger. Ifølge BBC rapporterer NHTSA at byrået har mottatt ni klager knyttet til dørhåndtakene på Tesla Model Y fra modellåret 2021.

I tillegg til søksmål og etterforskninger har de uttrekkbare dørhåndtakene også blitt møtt med kritikk fra bileiere. De kan være vanskelige å bruke for utrente personer, og i kaldt klima fryser håndtakene lett, noe som ofte betyr at man må fjerne isen før de fungerer.

Dette er imidlertid ikke et problem som bare rammer Tesla. Mange produsenter har valgt å bruke lignende løsninger takket være de aerodynamiske fordelene og det rene designet de gir.

Som et resultat av dette melder BBC at sikkerhetsmyndigheter i både USA og Europa kan følge Kinas eksempel og innføre egne regler for de kontroversielle dørhåndtakene.