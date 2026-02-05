Kina förbjuder dolda dörrhandtag med nya regler från den 1 januari 2027

Alla bilar måste ha en mekanisk öppningsfunktion på utsidan

Flera dödsolyckor har lett till utredningar

En design som först blev populär genom Tesla och därefter kopierats av en lång rad biltillverkare har nu förbjudits i Kina. Beslutet kommer efter flera dödliga incidenter som tvingat landet att omvärdera modern bildesign.

Dolda dörrhandtag, även kallade infällbara eller ”pop-out”-handtag, introducerades först av Tesla i Tesla Model S år 2012 och väckte stor uppmärksamhet i bilvärlden. De förbättrade inte bara aerodynamiken – och därmed räckvidden för elbilar – utan gav också bilen ett rent och futuristiskt yttre.

Flera uppmärksammade olyckor, där personer blivit instängda i sina fordon, har dock riktat strålkastarljuset mot Teslas lösning och säkerheten kring denna typ av handtag. Enligt Bloomberg har den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration inlett en felutredning av dörrhandtag på flera exemplar av Tesla Model Y och Tesla Model 3.

Även i Kina har flera dödsolyckor, däribland en krasch med Xiaomi SU7, fått myndigheterna att se över regelverket.

Nya regler som presenterades på måndagen av Ministry of Industry and Information Technology slår fast att bilar som säljs i Kina från och med den 1 januari nästa år måste ha en manuellt manövrerbar öppning på utsidan, med minimimåtten 6 × 2 × 2,5 centimeter, för att kunna öppna dörren mekaniskt. Dessutom krävs tydlig information i kupén om hur dörrarna öppnas inifrån.

Det som skiljer Teslas ursprungliga lösning är att dörrhandtaget ligger helt plant mot karossen. Föraren eller passageraren måste trycka på en yta för att få fram handtaget, och när man drar i det skickas en elektrisk signal som öppnar dörren.

Efter att många tillverkare hämtat inspiration från Tesla har omkring 60 procent av de 100 mest sålda el- och laddhybridbilarna i Kina nu samma eller liknande teknik, enligt The Guardian.

Trots att Tesla har utrustat sina bilar med en manuell nödöppning på insidan har kritiker hävdat att dessa är svåra att använda, särskilt om föraren eller passagerarna inte har fått tydliga instruktioner.

En bristfällig design

(Image credit: CarNewsChina/MIIT)

Tesla hamnar nu allt mer i blåsväder för sina tidigare hyllade dörrlösningar. Enligt BBC uppger NHTSA att myndigheten mottagit nio klagomål kopplade till dörrhandtagen på Tesla Model Y från årsmodell 2021.

Utöver rättsprocesser och utredningar har de infällbara dörrhandtagen också mötts av kritik från bilägare. De kan vara svåra att använda för ovana personer, och i kalla klimat fryser handtagen lätt fast, vilket ofta gör att man måste få bort isen innan de fungerar.

Detta är dock inte ett problem som enbart rör Tesla. Många tillverkare har valt att använda liknande lösningar tack vare de aerodynamiska fördelarna och det rena formspråk de ger.

Som följd av detta uppger BBC att säkerhetsmyndigheter i både USA och Europa kan komma att följa Kinas exempel och införa egna regler för de omstridda dörrhandtagen.