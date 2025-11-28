Google kan snart fjerne Google Assistant fra Android Auto – dette betyr det for deg

En Google-støtteside antyder at Google Assistant blir erstattet av Gemini

Byttet kan skje så tidlig som i mars neste år

Mer naturlig og samtalebasert stemmekontroll er lovet

Slutten på Google Assistant nærmer seg raskt, ifølge en støtteside på Googles nettsted som først ble oppdaget av 9to5Google. Den oppgir at Googles AI-drevne Gemini er klar til å ta over på flere plattformer.

Støttesiden det gjelder gjelder Android Auto, Googles løsning for å speile innhold fra en Android-telefon til en bils infotainmentsystem.

Ifølge Google vil den nåværende versjonen av Google Assistant ikke lenger være tilgjengelig fra mars 2026. I stedet vil den bli fullstendig erstattet av Gemini.

Endringen tar sikte på å tilby mer naturlig stemmekontroll mellom føreren og bilens infotainmentsystem, noe som igjen skal redusere behovet for å fysisk bruke telefonen og dermed bidra til tryggere kjøring.

For sjåfører som ønsker å kunne gjøre mer på farten, er dette et løft, men det kan også være et problem for de som bruker eldre enheter som ikke støtter Gemini.

For brukere med nyere telefoner og Android Auto-kompatible hovedenheter sier Google at Google Maps vil få et «kraftig løft» takket være Gemini. Det vil være mulig å legge til stopp langs ruten ved hjelp av naturlig språk, for eksempel ved å si: «Vis meg veien til den beste burgerrestauranten i området», så tar Gemini seg av resten.

Med bedre forståelse av kontekst kan samtalen fortsette, slik at du for eksempel kan spørre hvilke retter som er mest populære, eller om det er gratis parkering i nærheten.

(Image credit: Google)

Foruten smartere navigasjon lover Google Gemini også enklere meldingsutveksling mens du kjører.

Der Google Assistant noen ganger kan bli forvirret og gjøre feil når den dikterer, skal Gemini kunne håndteres mer fleksibelt med talekommandoer. Google gir eksemplet at du kan si: «Ups, jeg sitter fast i trafikken. Kan du sende melding til Leo, legge til min estimerte ankomsttid og en trist emoji?» – så fikser Gemini det.

Støtte for oversettelse til over 40 språk, samt muligheten til å justere meldinger uten å starte fra bunnen av, skal redusere frustrasjon med håndfri meldingsutveksling.

Gemini kan også oppsummere innkommende meldinger og e-poster mens du kjører, og plukke ut viktig informasjon som ellers ville vært skjult i e-poster, for eksempel plasseringen til et arbeidsmøte eller avgangstiden for en flyreise.

Google satser tungt på sjåførstøtte

(Image credit: Brett Jordan/Unsplash)

Google mener at tiden bak rattet også kan bli mer produktiv, med verktøy som gjør det mulig å ta igjen det tapte i innboksen eller brainstorme ideer til for eksempel en familietur.

Samtidig fortsetter selskapet å støtte Waze, navigasjonsappen som Google kjøpte tilbake i 2013. I stedet for å flytte all innovasjonen til Google Maps, legges det også til funksjoner i Waze.

Denne uken annonserte Waze at appen får en populær Google Maps-funksjon som gjør navigasjonen enklere når en Android-telefon er koblet til Android Auto, ifølge Android Police.

Oppdateringen betyr at Waze vil fortsette å være aktiv på telefonen selv når den er koblet til bilens infotainmentsystem. Det høres enkelt ut, men å søke etter steder eller navigere på kartet går ofte smidigere direkte på telefonen – spesielt i biler som mangler berøringsskjerm eller bruker enklere ettermarkedsenheter med begrenset berøringsfunksjonalitet.