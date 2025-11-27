Google kan snart ta bort Google Assistant i Android Auto – det här betyder det för dig

En supportsida hos Google antyder att Google Assistant ersätts av Gemini

Skiftet kan ske redan i mars nästa år

Mer naturlig och konversationsbaserad röststyrning utlovas

Slutet för Google Assistant närmar sig snabbt, enligt en supportsida på Googles hemsida som först uppmärksammades av 9to5Google. Där framgår att Googles AI-baserade Gemini är tänkt att ta över på flera plattformar.

Den aktuella supportsidan gäller Android Auto, Googles lösning för att spegla innehåll från en Android-telefon till bilens infotainmentsystem.

Enligt Googles information kommer den nuvarande versionen av Google Assistant inte längre att vara tillgänglig från och med mars 2026. I stället ersätts den helt av Gemini.

Syftet med förändringen är att erbjuda mer naturlig talstyrning mellan föraren och bilens infotainmentsystem, vilket i sin tur ska minska behovet av att fysiskt använda mobilen och därmed bidra till säkrare körning.

För förare som vill kunna göra mer på språng är detta ett lyft, men det kan samtidigt bli ett problem för dem som använder äldre enheter som inte stödjer Gemini.

För användare med nyare telefoner och Android Auto-kompatibla huvudenheter säger Google att Google Maps kommer att få en ”kraftfull boost” tack vare Gemini. Det blir möjligt att lägga till stopp längs rutten med naturligt språk, till exempel genom att säga: ”Visa vägen till det bästa hamburgerstället i området”, varpå Gemini sköter resten.

Med bättre förståelse för kontext kan samtalet fortsätta, så att du till exempel kan fråga om vilka rätter som är populärast eller om det finns gratis parkering i närheten.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

(Image credit: Google)

Utöver smartare navigation lovar Google Gemini även enklare meddelandehantering under körning.

Där Google Assistant ibland kan bli förvirrad och göra fel vid diktering, ska Gemini kunna hanteras mer flexibelt med röstkommandon. Google ger exemplet att du kan säga: ”Oj, jag sitter fast i trafiken. Kan du meddela Leo, lägga till min förväntade ankomsttid och en ledsen emoji?” – så fixar Gemini det.

Stöd för översättning till över 40 språk, samt möjligheten att justera meddelanden utan att börja om från början, ska minska frustrationen vid handsfree-meddelanden.

Gemini kan även sammanfatta inkommande meddelanden och mejl medan du kör, samt plocka fram viktig information som annars kan vara gömd i mejl, exempelvis platsen för ett jobbmöte eller avgångstiden för ett flyg.

Google satsar stort på stöd för förare

(Image credit: Brett Jordan/Unsplash)

Google menar att tiden bakom ratten också kan bli mer produktiv, genom verktyg som gör det möjligt att komma ikapp i inkorgen eller brainstorma idéer inför exempelvis en familjeresa.

Samtidigt fortsätter bolaget att stödja Waze, navigationsappen som Google köpte redan 2013. I stället för att flytta all innovation till Google Maps tillförs funktioner även till Waze.

Den här veckan meddelade Waze att appen får en populär Google Maps-funktion som gör navigering enklare när en Android-telefon är ansluten till Android Auto, enligt Android Police.

Uppdateringen innebär att Waze fortsätter att vara aktiv på telefonen även när den är ansluten till bilens infotainmentsystem. Det låter enkelt, men att söka platser eller navigera på kartan är ofta smidigare direkt på mobilen – särskilt i bilar som saknar pekskärm eller använder enklare eftermarknadsenheter med begränsad pekfunktionalitet.