«Dette er et Model T-øyeblikk for oss»: Ford hinter om en ny familie med rimelige elbiler – her er hva vi kan vente oss

Rykter peker mot utvikling av liten elektrisk pickup

«Skunkworks»-prosjekt lansert for å utvikle rimelige elbiler til massemarkedet

Ford avslører mer 11. august

Fords administrerende direktør Jim Farley annonserte under en nylig kvartalsvis inntjeningskonferanse at selskapet planlegger å avduke en familie av rimelige elbiler, og beskrev den planlagte begivenheten som et «Model T-øyeblikk for oss i Ford».

Farley, som tidligere åpent har rost konkurransen fra Kina (han var blant annet imponert over Xiaomi SU7), forklarte at selskapet må presse hardere på sine elbilplaner for å forbli konkurransedyktig fremover.

Som et resultat opprettet Farley i fjor et «skunkworks»-team for å utvikle en rimelig elbilplattform som raskt og i stor skala kunne danne grunnlaget for en rekke nye elektrisk drevne modeller.

På den tiden tapte Ford opptil 5,5 milliarder dollar i året på elbiler, inkludert Ford F-150 Lightning pickup, Mustang Mach-E, Explorer og de sakteselgende Capri og Puma Gen-E i det europeiske markedet.

Alan Clarke, en tidligere Tesla-ansatt som tidligere ledet utviklingen av Model Y, var angivelig en del av det 100 personer store teamet som hadde i oppgave å introdusere elbiler med litiumjernfosfatbatterier som kunne konkurrere i pris med modeller fra Kina.

Nå sier Farley at selskapet planlegger å avduke resultatene av dette arbeidet på et arrangement i Kentucky 11. august, og han sammenlignet øyeblikket med Fords første masseproduserte bil – som gjorde bilkjøring tilgjengelig for publikum tidlig på 1900-tallet.

Hva vi kan vente oss av Fords kunngjøring

(Image credit: Ford)

Bransjefolk har antydet at den nye plattformen sannsynligvis vil ligge til grunn for en mindre, mer kompakt pickup som kan tilby respektabel rekkevidde og imponerende lastekapasitet, men til en lavere pris enn den nåværende F-150 Lightning, som koster rundt 1,1 millioner kroner (55 000 dollar i det amerikanske markedet).

Farley har tidligere antydet at prisene vil starte på under 30 000 dollar for de billigste produktene på den kommende plattformen, ifølge Inside EVs, men han gikk ikke så langt som å spesifisere nøyaktig hva disse produktene ville være.

Vi kan også vente oss en SUV på listen, ettersom Ford for øyeblikket ikke selger Explorer eller Capri utenfor Europa – begge disse bilene delte plattformen med Volkswagen.

En nærmere titt viser at de deler mesteparten av teknologien sin med VW ID.4, med blandede resultater, men den helt nye skunkworks-plattformen vil gi Ford mer kontroll over en SUV som appellerer til det amerikanske markedet og kan konkurrere med flere sterke modeller fra Kia, Hyundai, Chevrolet og Tesla.

Til slutt kan denne nye elektriske plattformen også danne grunnlaget for et nytt forsøk på en elektrisk pickup i full størrelse som ikke bare kan prises lavere enn den nåværende F-150 Lightning, men også koste betydelig mindre enn Rivian R1T, Chevy Silverado EV og Teslas problematiske Cybertruck.