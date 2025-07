Android Auto får en stor Spotify-oppdatering – her er nyhetene

Android Autos Spotify-app får designoppdatering i nyeste versjon

Jam lar alle i bilen bruke spillelister

Mindre endringer i brukergrensesnittet gjør Spotify enklere å bruke

En nylig oppdatering av Android Autos Spotify-app har introdusert noen praktiske designforbedringer – i tillegg til en ny funksjon som lar passasjerer delta og påvirke spillelisten mens de kjører.

Den største nyheten er sannsynligvis tillegget av den populære «Jam»-funksjonen, som lar alle i bilen skanne en QR-kode for å bli med i en delt Jam-økt og legge til sanger i køen. Dette fjerner behovet for at føreren eller passasjeren i forsetet manuelt må legge inn sangforslag.

Føreren – eller personen hvis Spotify-konto er koblet til Android Auto-systemet – har fortsatt full kontroll over hvem som kan bli med og legge til musikk, men en Spotify Premium-konto er nødvendig for å starte en Jam-økt. Gratisbrukere kan imidlertid fortsatt bli med i en eksisterende økt.

(Image credit: 9to5Google)

Noen andre endringer er mer subtile, som en liten oppdatering av brukergrensesnittet der «Nedlastet»-delen av biblioteket har blitt mer fremtredende, noe som gjør det enklere å raskt finne nedlastede sanger, podkaster eller lydbøker for avspilling uten nett.

I tillegg til dette finnes det nå også en ny søkesnarvei som åpner en dedikert søkeside for Spotify, ifølge 9to5Google. Før denne oppdateringen var stemmeaktivert Google Assistant den eneste sikre måten å søke etter musikk mens man kjørte.

I stedet for at Google Assistant spiller av en sang den finner direkte, lar det nye dedikerte Spotify-søket brukeren søke på tvers av album og sanger – og resultatene vises direkte i Spotify-appen.

Mer i vente fra Android Auto

(Image credit: Google)

I mai i år holdt Google sitt årlige I/O-arrangement, hvor de introduserte nye utviklerverktøy og -programmer som vil gi Android Auto-plattformen større fleksibilitet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Spill- og kommunikasjonsapper var i fokus, med løfter om bedre videointegrasjon når bilen er parkert. Google kunngjorde også at de samarbeider med bilprodusenter for å muliggjøre lydbasert avspilling fra videoapper selv under kjøring.

Ifølge 9to5Google vil flere medieapper motta lignende oppdateringer i de kommende månedene – inkludert Amazon Music og YouTube Music.