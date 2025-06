Blir du også lei av at TV-en din spytter ut utydelig, spinkel – kanskje til og med syltynn – lyd? Det ble jeg i hvert fall. Enten jeg prøvde å se en ny film på Netflix eller en spennende serie som The Boys på Amazon Prime Video, lengtet jeg etter mer filmatisk lyd for å ta seeropplevelsen til neste nivå. Heldigvis er de dagene bak meg nå.

Men hvis du fortsatt opplever misnøye med lyden, kan jeg fortelle deg at det er lett å bli kvitt den – og det trenger ikke å koste deg en formue heller. Jeg har testet en lang liste over de beste budsjettvennlige lydplankealternativene, og jeg må si at det finnes flere virkelig gode valg som leverer både klarere og mer ekspansiv lyd enn de fleste TV-er noen gang kan klare på egenhånd.

I all min tid med å teste budsjettvennlige lydplanker, er det én som virkelig skiller seg ut. Det er selvfølgelig en Sony-modell. Jeg snakker selvfølgelig om Sony HT-SF150. Det er en lydplanke til rundt 1 500 kroner som bruker virtuell surroundlydbehandling for å løfte filmkvelder til neste nivå. Nysgjerrig? Bra – for nå skal jeg gi denne utrolig rimelige lyddingsen litt mer kjærlighet.

Ingen Atmos? Null problem

(Image credit: Future)

Jeg begynner med én ting umiddelbart. Hvis du leter etter en lydplanke som støtter Dolby Atmos, DTS:X eller andre surroundlydformater – så er ikke Sony HT-SF150 noe for deg.

Men er det et problem? Ikke etter min mening. Jeg har testet noen billige lydplanker som prøver seg på Dolby Atmos, og de har vært ... ganske middelmådige. Jeg erindrer blant andre Ultimea Nova S50 og Majority Elias. Begge hadde problemer med å gjengi Atmos-effekter trofast, og hørtes også ofte grøtete og ufokuserte ut.

Heldigvis lyver ikke Sony HT-SF150 om hva den er. Den forstår at Dolby Atmos ikke er et must i denne prisklassen. I stedet bruker den Sonys egen S-Force Front Surround-prosessor, som bidrar til å skape overraskende bredde i lydbildet og god synkronisering med det som skjer på skjermen.

Hvis du vil ha Dolby Atmos eller DTS:X, kan du bruke litt mer og velge Sony HT-S2000, men HT-SF150 leverer virkelig imponerende virtuell surroundlyd for en lydplanke i budsjettklassen.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Krystallklar og utrolig allsidig

(Image credit: Future)

Men viktigst av alt: Den generelle lyden til HT-SF150 overgikk forventningene mine. Da jeg testet den, så jeg filmen Smile, og i en scene der to kvinner snakker i et isolert rom, hørtes dialogen superklar ut, med naturlig intonasjon fra begge karakterene. Selv når det gjelder bass – noe mange billige lydplanker ikke takler – leverte HT-SF150 overraskende god dybde takket være den innebygde bassreflekshøyttaleren.

Du kan også tilpasse lyden takket være flere lydmodi. Hvis du for eksempel lytter til en podkast, kan du slå på talemodus og få frem stemmer med nydelig skarphet og klarhet.

Da jeg aktiverte dette, kom stemmene virkelig gjennom, noe som imponerte meg – spesielt siden lydmoduser ofte er ganske meningsløse i billigere lydplanker. Men ikke her. Her får du faktisk forskjellige lydkarakterer avhengig av modus. Du kan velge mellom Kino, Musikk, Natt og Autolyd.

Det finnes flere måter å lytte på med Sony HT-SF150. Den bruker HDMI ARC, noe som gjør det superenkelt å sette opp – og du kan bruke TV-fjernkontrollen til å justere volumet. Hvis HDMI-portene dine allerede er opptatt, er det også en digital optisk tilkobling. Viktig: Den har også Bluetooth, slik at du kan spille av musikk fra telefonen uten problemer.

(Image credit: Future)

Når man også tar i betraktning at lydplanken er slank nok til å passe inn i de fleste TV-miljøer – og at den er bygget med virkelig god kvalitet – snakker vi om et lydsystem som er virkelig rimelig.

Selvfølgelig finnes det gode konkurrenter – Hisense HS214 er et imponerende kompakt alternativ, og Panasonic SC-HTB100 er vanligvis enda billigere og leverer fortsatt klar, velplassert tale.

Men etter min mening er Sony-modellen både kraftigere og bedre bygget enn de to. Hvis du ønsker en fyldigere lyd til en svært attraktiv pris, er dette mitt toppvalg.