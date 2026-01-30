Samsungs nye billige OLED-TV ser ut til å få en stor økning i lysstyrke – men det er en hake …

Samsung har angivelig bestilt nye «polarisatorfrie» OLED-TV-paneler

Det ser ut til å være det nye, lysere og billigere OLED SE-panelet

Panelene vil være mer reflekterende, og Samsungs mangel på Dolby Vision er fortsatt relevant.

Vi skrev nylig om LG Displays nye, mer budsjettvennlige OLED SE-panel, som lover både lavere kostnad og høyere lysstyrke sammenlignet med dagens billigere OLED TV-paneler.

LG Display har allerede bekreftet at panelet vil bli brukt i TV-modeller fra 2026, og vi tar steget og antar at det betyr at det vil dukke opp i LG B6 – LGs nye budsjett-OLED for 2026, som selskapet har bekreftet er på vei, men ikke ønsker å snakke om offisielt før i vår, sannsynligvis tidligst i mars.

Men panelet vil nesten helt sikkert bli brukt i andre TV-er også, ettersom LG Display selger panelene sine til flere produsenter – vi visste bare ikke nøyaktig hvilke modeller som ville få det.

En ny rapport fra Daily Korea, via FlatpanelsHD, sier nå at Samsung har økt antallet OLED TV-paneler bestilt for 2026-modeller med 30 prosent, og det ser ut til at disse bestillingene inkluderer OLED SE-paneler.

Dette betyr sannsynligvis at Samsungs budsjett-OLED for i år, Samsung S85H, vil bruke det nye, lysere og billigere panelet. Forhåpentligvis vil den gi et betydelig løft sammenlignet med sin fortsatt kompetente forgjenger fra 2025, Samsung S85F.

Det er imidlertid én ulempe: Gjenskinn. En stor grunn til at OLED SE-panelet er både billigere og lysere, er at LG Display har fjernet det polariserende laget, som vanligvis er den viktigste metoden for å redusere gjenskinn og gjøre bildet lettere å se.

Dette er også grunnen til at vi vet at Samsung bruker disse panelene. Rapporten sier at Samsungs bestilling inkluderer «polarisatorfrie paneler», og alle andre OLED-skjermer bruker et polariserende lag.

Refleksjonene i panelet kan utgjøre en stor forskjell. Her er et eksempel på to generasjoner OLED-TV-er, der modellen til venstre har et overlegent polariserende lag. (Image credit: Future)

Fjerning av det polariserende laget er sannsynligvis hovedgrunnen til at panelene er lysere enn før. Dataene peker på opptil 1000 nits med maksimal HDR-lysstyrke, sammenlignet med de 777 nitsene vi målte på Samsung S85F. Polariserende filtre absorberer lys når de fungerer, så det å fjerne dem er en enkel måte å øke lysstyrken på, selv om ulempen er mer merkbart gjenskinn.

I stedet for et polariserende lag vil panelet bruke «en ny reflekterende film», ifølge FlatpanelsHD, som sannsynligvis er antireflekterende i praksis. Den skal ha en målt lysrefleksjon på 4,4 prosent. Til sammenligning sies LGs nye, dyrere Tandem OLED-panel – brukt i LG G6 og en av de fem TV-ene fra CES 2026 som vi gleder oss mest til å teste – å ha gjenskinn på bare 0,3 prosent.

Er Samsung S85H den beste billige OLED-TV-en?

Selv om den økte refleksjonen er den største ulempen med det nye OLED-panelet, har Samsung S85H en annen svakhet: mangelen på støtte for Dolby Vision HDR.

Samsung har aldri støttet Dolby Vision HDR i sine TV-er og satser i stedet fullt og helt på det konkurrerende formatet HDR10+, hvor selskapet er en av hovedaktørene bak teknologien. Dolby Vision har imidlertid for tiden bredere støtte blant filmer og serier på strømmetjenester, selv på plattformer som faktisk støtter begge formatene.

LG B6 ventes å bruke samme panel som Samsung S85H, men vil støtte Dolby Vision, noe som kan utgjøre en merkbar forskjell i bildekvaliteten.

Da vår ansvarlige TV-anmelder James Davidson sammenlignet Samsung S85F og LG B5, altså 2025-modellene, fant han ut at Dolby Vision gjorde en klar forskjell i bildekvaliteten sammenlignet med vanlig HDR når det samme innholdet ble vist på begge TV-ene.

Det er fordi en sentral del av Dolby Vision er hvordan teknologien hjelper TV-er med å tilpasse HDR-bilder bedre, spesielt for mattere paneler. De fleste filmer og serier mastres med 1000 nits som maksimal lysstyrke, og alle andre toner kalibreres basert på det. Hvis en TV ikke klarer å nå det nivået, noe som ofte er tilfelle med billigere OLED-TV-er, må såkalt tone mapping brukes.

Tone mapping betyr at TV-en selv bestemmer hvordan de lyseste delene skal skaleres ned til nivåer som panelet kan håndtere. Hvis dette gjøres dårlig, kan forskjellige nyanser presses sammen, noe som fører til tap av detaljer.

Et eksempel på hvordan tonekartlegging fungerer i ekstreme situasjoner: i denne Dolby Vision-videoen som er mastret til 10 000 nits, klarer LG B5 til venstre å ommappe de hvite og grå tonene og beholde detaljer, mens Samsung S85F til høyre komprimerer tonene til en enkelt grå masse. (Image credit: Future)

Dolby Vision, og også HDR10+, er utviklet for å bruke tonekartlegging basert på innholdsskaperens opprinnelige intensjon, noe som gir større kontroll og bevarer flere detaljer.

På lysere TV-er er dette mindre et problem, selv om det fortsatt kan være et problem og er noe Dolby Vision 2 er utviklet for å løse. Men på disse mer budsjettorienterte OLED-TV-ene er det fortsatt viktig. Så selv med det lysere panelet ser det ut til at de er i et område der Dolby Vision utgjør en klar forskjell.

Når det er sagt, gleder vi oss veldig til å teste denne nye generasjonen OLED-TV-er mot hverandre. Forhåpentligvis vil det være et stort skritt fremover for rimelige alternativer blant de beste OLED-TV-ene.