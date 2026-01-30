Samsungs nya billiga OLED-TV för 2026 ser ut att få ett rejält lyft i ljusstyrka – men det finns en hake

Samsung ska enligt uppgifter ha beställt nya ”polarizer-fria” OLED-TV-paneler

Det verkar röra sig om den nya, ljusstarkare och billigare OLED SE-panelen

Panelerna kommer att vara mer reflekterande, och Samsungs avsaknad av Dolby Vision är fortsatt relevant

Vi skrev nyligen om LG Displays nya, mer budgetvänliga OLED SE-panel, som utlovar både lägre kostnad och högre ljusstyrka jämfört med dagens billigare OLED-TV-paneler.

LG Display har redan bekräftat att panelen ska användas i TV-modeller från 2026, och vi tar steget att anta att det innebär att den dyker upp i LG B6 – LG:s nya budget-OLED för 2026, som företaget har bekräftat är på väg men ännu inte vill prata officiellt om förrän i vår, troligen tidigast i mars.

Men panelen kommer nästan garanterat även att användas i andra TV-apparater, eftersom LG Display säljer sina paneler till flera tillverkare – vi visste bara inte exakt vilka modeller som skulle få den.

En ny rapport från Daily Korea, via FlatpanelsHD, säger nu att Samsung har ökat antalet OLED-TV-paneler som beställts för 2026 års modeller med 30 procent, och det verkar som att dessa beställningar inkluderar OLED SE-paneler.

Det innebär sannolikt att Samsungs budget-OLED för i år, Samsung S85H, kommer att använda den nya, ljusstarkare och billigare panelen. Förhoppningsvis ger det ett rejält lyft jämfört med den fortfarande kompetenta föregångaren från 2025, Samsung S85F.

Det finns dock en nackdel: reflektioner. En stor anledning till att OLED SE-panelen både är billigare och ljusstarkare är att LG Display har tagit bort polariseringslagret, som normalt är den främsta metoden för att minska reflektioner och göra bilden lättare att se.

Det är också därför vi vet att Samsung använder just dessa paneler. Rapporten säger nämligen att Samsungs beställning inkluderar ”polarizer-fria paneler”, och alla andra OLED-skärmar använder ett polariseringslager.

Reflektionerna i panelen kan göra enorm skillnad. Här är ett exempel på två generationer OLED-TV, där modellen till vänster har ett överlägset polariseringslager. (Image credit: Future)

Att ta bort polariseringslagret är sannolikt den främsta orsaken till att panelerna är ljusstarkare än tidigare. Uppgifterna pekar på upp till 1 000 nits i maximal HDR-ljusstyrka, jämfört med de 777 nits vi mätte på Samsung S85F. Polariseringsfilter absorberar ljus när de fungerar, så att ta bort dem är ett enkelt sätt att öka ljusstyrkan, även om nackdelen är mer påtagliga reflektioner.

I stället för ett polariseringslager ska panelen, enligt FlatpanelsHD, använda ”en ny reflekterande film”, som i praktiken sannolikt är antireflekterande. Den ska ha en uppmätt ljusreflektion på 4,4 procent. Som jämförelse anges den nya, mer påkostade Tandem OLED-panelen från LG – som används i LG G6 och är en av de fem TV-apparater från CES 2026 som vi är mest sugna på att testa – ha en reflektion på bara 0,3 procent.

Är Samsung S85H den billiga OLED-TV att slå? Inte så snabbt

Samtidigt som den ökade reflektionen är den största nackdelen med den nya OLED-panelen har Samsung S85H ytterligare en egen svaghet: avsaknaden av stöd för Dolby Vision HDR.

Samsung har aldrig haft stöd för Dolby Vision HDR i sina TV-apparater och satsar i stället fullt ut på det konkurrerande formatet HDR10+, där företaget är en av huvudaktörerna bakom tekniken. Dolby Vision har dock i dagsläget ett bredare stöd bland filmer och serier på streamingtjänster, även på plattformar som faktiskt stöder båda formaten.

LG B6 väntas använda samma panel som Samsung S85H, men kommer att ha stöd för Dolby Vision, vilket kan göra en påtaglig skillnad i bildkvalitet.

När vår ansvariga TV-recensent James Davidson jämförde Samsung S85F och LG B5, alltså 2025 års modeller, konstaterade han att Dolby Vision gjorde en tydlig skillnad i bildkvalitet jämfört med vanlig HDR när samma innehåll visades på båda TV-apparaterna.

Det beror på att en central del av Dolby Vision är hur tekniken hjälper TV-apparater att anpassa HDR-bilder bättre, särskilt för ljussvagare paneler. De flesta filmer och serier mastras med 1 000 nits som maximal ljusstyrka, och alla andra toner kalibreras utifrån det. Om en TV inte når den nivån, vilket ofta gäller billigare OLED-TV-apparater, måste så kallad tonmappning användas.

Tonmappning innebär att TV:n själv avgör hur de ljusaste partierna ska skalas ned till nivåer som panelen klarar av. Om detta görs dåligt kan olika nyanser tryckas ihop, vilket leder till att detaljer försvinner.

Ett exempel på hur tonmappning fungerar i extrema situationer: i denna Dolby Vision-video mastrad för 10 000 nits klarar LG B5 till vänster att mappa om de vita och grå tonerna och behålla detaljerna, medan Samsung S85F till höger pressar ihop tonerna till en enda grå massa. (Image credit: Future)

Dolby Vision, och även HDR10+, är utformat för att tillämpa tonmappning baserat på innehållsskaparens ursprungliga intention, vilket ger bättre kontroll och bevarar fler detaljer.

På ljusstarkare TV-apparater spelar detta mindre roll, även om det fortfarande kan vara ett problem och är något som Dolby Vision 2 är tänkt att hantera. Men på dessa mer budgetinriktade OLED-TV-apparater är det fortsatt viktigt. Även med den ljusstarkare panelen ser de alltså ut att hamna i ett område där Dolby Vision gör tydlig skillnad.

Trots detta ser vi verkligen fram emot att testa denna nya generation OLED-TV-apparater mot varandra. Förhoppningsvis innebär den ett rejält kliv framåt för prisvärda alternativ bland de bästa OLED-TV-apparaterna.