Jeg tester TV-er til gaming hver dag – her er modellene du burde velge for å få GTA 6 til å se best mulig ut

I tilfelle du gikk glipp av det, er forhåndsbestillingene for GTA 6 endelig klare. Spillet skal slippes 19. november, og det har gått hele 13 år (!) siden GTA 5 først ble lansert, og det har gått over to konsollgenerasjoner. Selv om du har forhåndsbestilt ditt eksemplar, kan det være på tide å oppgradere TV-en din for å oppleve Vice City på sitt beste.

Jeg tester TV-er på fulltid, inkludert de beste gaming-TV-ene. For GTA 6 vil du ha en TV med utmerket bildekvalitet, livlige farger, god bevegelseshåndtering for spillets fartsfylte action og et komplett utvalg av spillfunksjoner. Nedenfor har jeg valgt fem av de beste modellene for forskjellige budsjetter – perfekt for å skape kaos i Vice City.

Du legger kanskje merke til at alle disse modellene er fra i fjor. Selv om vi har testet mange av årets beste TV-er, og flere av dem er virkelig imponerende, tilbyr fjorårets modeller betydelig bedre valuta for pengene og er fortsatt mer enn i stand til å yte GTA 6 rettferdighet. Det er derfor jeg mener de er det beste kjøpet akkurat nå.

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LG C5

(Image credit: Future)

Det naturlige stedet å starte er med min beste anbefaling. Øverst i vår kjøpeguide for de beste spill-TV-ene, samt vår toppliste over de beste OLED-TV-ene, finner du LG C5 – en femstjerners OLED-TV som bokstavelig talt kan gjøre alt. Den tilbyr et komplett utvalg av funksjoner og en fantastisk bildekvalitet som er perfekt for GTA 6.

C5 leverer rike og livlige farger uavhengig av innhold, noe som vil være spesielt viktig i de neonbelyste gatene i Vice City. Da jeg så fargerike filmer som Elemental på C5, skinte fargene virkelig på skjermen, med oransje, rødt og blått som virkelig skilte seg ut. TV-en tilbyr også dyp svartfarge og sterk kontrast, noe som vil være like viktig for byens natteliv. Takket være utmerket bevegelseshåndtering vil intense biljakter ikke være noe problem for C5.

Den er også fullpakket med spillfunksjoner. Fire HDMI 2.1-porter støtter 4K ved 144 Hz, full VRR, HGiG, ALLM og Dolby Vision Gaming. Med en målt input-forsinkelse på bare 9,2 ms kan du også regne med svært responsiv spillkontroll når politiet jager deg gjennom GTA 6. Da jeg testet Battlefield V med 120 fps, håndterte TV-en det uten det minste problem.

Prismessig bør du sikte mot rundt 15 990 kroner for 65-tommersmodellen. Jeg synes 65 tommer er en perfekt størrelse for å oppleve GTA 6, men C5 er tilgjengelig i størrelser fra 42 til 83 tommer for å passe alle behov.