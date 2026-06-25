Jag testar TV-apparater för gaming varje dag – här är modellerna du ska satsa på för att få GTA 6 att se så bra ut som möjligt

Om du har missat det är förbokningarna av GTA 6 äntligen live. Spelet släpps den 19 november och det har nu gått hela 13 år (!) sedan GTA 5 först lanserades, två konsolgenerationer tillbaka. När du ändå förbokat ditt exemplar kan det vara rätt tillfälle att uppgradera TV för att uppleva Vice City på bästa möjliga sätt.

Jag testar TV-apparater på heltid, däribland de bästa gaming-TV-apparaterna. För GTA 6 vill du ha en TV med utmärkt bildkvalitet, livfulla färger, bra rörelsehantering för spelets fartfyllda action och ett komplett utbud av spelfunktioner. Här nedanför har jag valt ut fem av de bästa modellerna för olika budgetar – perfekta för att skapa kaos i Vice City.

Du kanske lägger märke till att samtliga modeller kommer från förra året. Vi har visserligen testat många av årets bästa TV-apparater och flera av dem är riktigt imponerande, men fjolårets modeller erbjuder betydligt bättre värde för pengarna och är fortfarande mer än kapabla att göra GTA 6 rättvisa. Därför tycker jag att de är det bästa köpet just nu.

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LG C5

(Image credit: Future)

Det naturliga stället att börja på är med min främsta rekommendation. Högst upp i vår köpguide över de bästa gaming-TV-apparaterna, liksom vår topplista över de bästa OLED-TV-apparaterna, hittar du LG C5 – en femstjärnig OLED-TV som bokstavligen klarar allt. Den erbjuder ett komplett utbud av funktioner och en fantastisk bildkvalitet som passar perfekt för GTA 6.

C5 levererar fylliga och kraftfulla färger oavsett innehåll, vilket kommer att vara extra viktigt för de neonupplysta gatorna i Vice City. När jag tittade på färgstarka filmer som Elemental på C5 verkligen lyste färgerna på skärmen, där orange, rött och blått verkligen stack ut. TV erbjuder också djup svärta och stark kontrast, något som blir minst lika viktigt för stadens nattliv. Tack vare den utmärkta rörelsehanteringen kommer intensiva biljakter inte att vara några problem för C5.

Den är dessutom fullmatad med spelfunktioner. Fyra HDMI 2.1-portar stöder 4K i 144 Hz, full VRR, HGiG, ALLM och Dolby Vision Gaming. Med en uppmätt input lag på endast 9,2 ms kan du dessutom räkna med mycket responsiv spelkontroll när polisen jagar dig genom GTA 6. När jag testade Battlefield V i 120 bilder per sekund hanterade TV det utan minsta problem.

Prismässigt bör du sikta på omkring 15 990 kronor för 65-tumsmodellen. Jag tycker att 65 tum är en perfekt storlek för att uppleva GTA 6, men C5 finns i storlekar från 42 till 83 tum för att passa alla behov.

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