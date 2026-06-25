Vi vet äntligen det officiella priset på GTA 6 – det är dyrt, men inte så illa som många befarade

Rockstar Games har avslöjat priset på Grand Theft Auto 6

Standard Edition kommer att kosta 79,99 dollar (899 kronor)

Ultimate Edition kommer att finnas tillgänglig för 99,99 dollar (cirka 1 100 kronor)

Rockstar Games har avslöjat priset på det efterlängtade Grand Theft Auto 6 och det är inte riktigt så högt som många hade väntat sig.

I ett nytt pressmeddelande uppger företaget att Standard Edition kommer att kosta 79,99 dollar (899 kronor på den svenska marknaden). Den mer påkostade Ultimate Edition kommer att kosta 99,99 dollar (runt 1 100 kronor) och innehåller dessutom exklusivt digitalt bonusinnehåll.

Enligt den officiella Rockstar-hemsidan får köpare av Ultimate Edition tillgång till en "exklusiv samling" föremål i spelet, däribland unika fordon, matchande revolvrar för de två huvudpersonerna, extra anpassningsalternativ för vapen, fordon och kläder samt mycket mer.

Latest Videos From Watch full video here:

Alla som köper någon av utgåvorna före den 20 november 2026 får även tillgång till nedladdningspaketet Vintage Vice City Pack. Det innehåller sedanen '55 Vapid Stanier, ett garage vid Ocean Beach samt retroinspirerade kläder och frisyrer för de två spelbara huvudpersonerna. Dessutom ingår en vapendesign inspirerad av Vice City-hjälten Tommy Vercettis ikoniska skjorta.

Ett rimligt pris?

(Image credit: Rockstar Games)

Nyheten kommer efter flera månader av spekulationer om vad spelet skulle komma att kosta, där vissa analytiker hävdade att priset kunde bli så högt som 100 dollar. Med det i åtanke känns startpriset på 79,99 dollar, även om det är högre än för de flesta spel, inte särskilt farligt.

Många spelutvecklare ska också ha hoppats att Rockstar skulle bli först med att bryta den nuvarande "70-dollarsgränsen". Eftersom de flesta AAA-spel idag kostar 69,99 dollar finns det en möjlighet att detta blir starten på en ny trend där 79,99 dollar blir standardpriset. Vi får helt enkelt vänta och se om andra spelutgivare följer efter.

Grand Theft Auto 6 släpps den 19 november 2026 till PS5 samt Xbox Series X och Xbox Series S. Förbokningarna öppnade den 25 juni vid midnatt lokal tid.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

I pressmeddelandet framgår också att den fysiska utgåvan av GTA 6 börjar säljas redan den 12 november för att möjliggöra förinstallation. Förpackningen kommer dock att innehålla "en nedladdningskod i lådan" istället för en traditionell spelskiva.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.