Test: Asus Zenfone Max Pro M2

Er du på jakt etter en telefon med stor skjerm og god batteritid som ikke krever at du tømmer lommeboka helt, så kan ASUS Zenfone Max Pro M2 være et godt valg. Kameraet takler ikke utfordrende forhold spesielt godt og du får ikke den beste spillytelsen, men til denne prisen er det kompromisser det går an å leve med.

De store pluss-modellene som Samsung Galaxy S10+, iPhone XS Max og Huawei Mate 20 Pro retter seg mot de som vil ha en ekstra omfangsrik skjerm og et større batteri, men du må samtidig betale i dyre dommer for den seneste teknologien og et eksklusivt design.

Hvis du er en av dem som kunne tenke deg den store skjermen og det store batteriet men ikke har bruk for ekstrem ytelse og andre finesser, så er det nok deg ASUS retter seg mot med Asus Zenfone Max Pro M2.

Med denne telefonen prøver de å levere nettopp på disse to punktene, men til en langt rimeligere penge. Faktisk satser Zenfone Max Pro M2 på å treffe de som helst vil betale litt mindre enn det man må ut med for modeller som OnePlus 6T og Honor View 20 også, og den konkurrerer nok heller mer mot budsjettmodeller som Moto G7 og Honor 8X.

Spørsmålet er bare om den klarer å levere det den lover, og forsvare seg mot de mange gode alternativene der ute?

Asus Zenfone Max Pro M2 spesifikasjoner: Skjermstørrelse: 6,3 tommer Skjermoppløsning: 1080 x 2280 piksler Punkttetthet: 400 ppi Skjermtype: IPS LCD Prosessor: Snapdragon 660 GPU: Adreno 512 RAM: 6 GB Lagring: 64 GB Batterikapasitet: 5000 mAh Kamera: 12 MP, 5 MP dybdesensor Frontkamera: 13 MP Videokvalitet: Opptil 4K/30 fps Mål: 157,9 x 75,5 x 8,5 mm Vekt: 175g

Pris og lanseringdato

Prisen i Norge er 2990 kr

Asus Zenfone Max Pro M2 selges bare i én utgave som er utstyrt med 64 GB lagring, og den går for 2990 kroner i norske nettbutikker. Det gjør at den har mange gode konkurrenter i samme prisklasse.

Design

Omfangsrik skjerm

Plast på baksiden

God skjermkvalitet, men med litt rødskjær

Forsiden til Zenfone Max Pro M2 preges av den store skjermen som ASUS påstår dekker 88 prosent av den totale overflaten. De kaller den også heldekkende, men det er som vanlig en sannhet med modifikasjoner når et skjermhakk er inne i bildet.

Om du liker det eller ikke får være opp til deg. Vi skulle uansett ønske at programvaren gjorde det mulig å skjule hakket ved å fylle inn med sort bakgrunn på hver side om man ønsker det, men det har Asus ikke gjort mulig.

Zenfone Max Pro M2 er utstyrt med en LCD-skjerm, og når det kommer til kontrast blir det vanskelig for den å konkurrere med toppmodeller med AMOLED-skjerm. Likevel opplever vi den som lyssterk og med friske farger, og vi har heller ingenting negativt å si om innsynsvinkelen.

Ved sammenligning med enkelte andre telefoner opplevde vi imidlertid at skjermen har et snev av rødskjær. Det er likevel absolutt ikke spesielt påfallende ved vanlig bruk, og det er også mulig å forbedre dette en del ved å justere fargene på skjermen til en kjøligere innstilling.

Bilde 1 av 3 (Image: © Truls Steinung) Bilde 2 av 3 (Image: © Truls Steinung) Bilde 3 av 3 (Image: © Truls Steinung)

Baksiden er på sin side ganske konvensjonell, med en blank og nærmest metallisk blåfarge som likevel ikke tar for mye oppmerksomhet. Samtidig må det understrekes at baksiden faktisk er av plast og ikke metall, og det gjør at den er svært mottakelig for riper. Vil du unngå det, bør du nok derfor ta i bruk et deksel så fort som mulig.

Apropos deksel så følger det faktisk med et plastdeksel i esken, noe vi i utgangspunktet setter pris på. Dessverre er det i dette tilfelle snakk om et som er laget i ganske tykk og gjennomsiktig plast, noe som ikke akkurat gjør underverker for utseendet til telefonen. Ikke minst får det hele telefonen til å føles større og mer klumpete.

(Image: © Truls Steinung)

Ellers finner du kameraene på venstre side over hverandre, og fingeravtrykkleseren godt plassert på midten.

Asus Zenfone Max Pro M2 er en stor telefon, men de avrundede sidene bidrar til at den likevel ligger godt i hånden. Den er selvfølgelig også rettet spesielt mot folk som vil ha en stor telefon i samme gate som galaxy S10+ og iPhone XS Max, men uten å betale like stive priser, og hvis du er en av dem så er du nok også forberedt på at den vil være stor.