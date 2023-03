Asus ROG Phone 7 lanseres i april – og kan bli den beste gamingmobilen

Asus ROG Phone 6 (Åpnes i ny fane) innehar for øyeblikket førsteplassen på vår liste over de beste gamingmobilene (Åpnes i ny fane), men der kommer den trolig ikke til å holde seg så veldig mye lenger – for Asus ROG Phone 7 (Åpnes i ny fane) vil bli avduket torsdag 13 april.

Det er Asus selv som bekrefter dette (Åpnes i ny fane) i et Twitter-innlegg. De skriver dessuten at lanseringen vil sparkes i gang kl. 14 norsk tid. Tweeten bekrefter også at du vil kunne se lanseringen direkte på Asus ROG-nettsiden (Åpnes i ny fane). Der kan du for øyeblikket se en nedtelling til arrangementet. Vi regner med at det også vil bli strømmet på YouTube, men dette er ennå ikke bekreftet.

Stay tuned for the new legend. ROG Phone 7 is coming on April 13, 8AM EDT.Watch it live 👉 https://t.co/CGZtFnsTOF#ROGPhone7#ForThoseWhoDare pic.twitter.com/iNbTUSD5czMarch 23, 2023 See more

Hverken Twitter-innlegget eller nettsiden gir oss noen egentlige ledetråder til hva Asus ROG Phone 7 kommer til å by på, men vi vet i hvert fall om enkelte ting som har dukket opp i lekkasjer.

Kraftfull, men ingen større oppgraderinger

Asus har tidligere sagt at en eller flere av deres kommende mobiler vil ta i bruk den topp moderne Snapdragon 8 Gen 2 (Åpnes i ny fane)-brikken. Den finner man i andre Android-flaggskip, som Samsung Galaxy S23 (Åpnes i ny fane)-serien og OnePlus 11 (Åpnes i ny fane).

Selskapet har dessuten antydet at de vil ta i bruk MediaTek Dimensity 9200 i minst én mobiltelefon, men vi vet ikke sikkert hvilken prosessorbrikke som vil utgjøre hjertet i ROG Phone 7.

Asus ROG Phone 7 har dessuten dukket opp i ytelsestester på Geekbench flere ganger. Der står mobilen oppført med en Snapdragon 8 Gen 2-brikke og 16 GB RAM. Dermed er det mest trolig at det er denne prosessorbrikken som er valgt.

Ett av disse testresultatene ble delt av lekkeren @Gadgetsdata (Åpnes i ny fane), som også hevder at mobilen får en 6,8-tommers Full HD+ AMOLED-skjerm, en fingerleser under skjermen og et batteri på 6000 mAh med hurtiglading på 65 W.

Men selv om invitasjonen til lanseringen og de nevnte lekkasjene bare nevner Asus ROG Phone 7 spesifikt, er det trolig snakk om flere enn én modell. Med tanke på hva Asus har foretatt seg tidligere, samt det andre kilder forteller, vil vi trolig også få se en Asus ROG Phone 7 Pro og en Asus ROG Phone 7D, med enkelte variasjoner i spesifikasjonene.

Med bakgrunn i det vi har hørt så langt, ser det ikke ut til at ROG Phone 7 i seg selv blir en veldig stor oppgradering sammenlignet med ROG Phone 6-serien, foruten at den rommer en langt kraftigere prosessorbrikke. Da har vi større forhåpninger til Pro-modellen – om det virkelig kommer en slik – og at den kommer med en større oppgradering.

Men uansett kommer en av disse mobilene til å kåres til den beste gamingmobilen. I hvert fall helt til Xiaomi lanserer en arvtager til sin Black Shark 5 Pro (Åpnes i ny fane).