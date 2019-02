Test: Moto G7

Moto G-navnet har blitt synonymt med kvalitet for en billig penge. Gang på gang har Motorola truffet riktig med prisen på telefoner med relativt bra spesifikasjoner sammenlignet med konkurrentene med lignende priser.

Denne gangen har selskapet tatt mye av det som gjorde Moto G6 en solid smarttelefon og finpusset enda litt til, slik at det hele føles enda mer gjennomført.

Vi likte Moto G6 særdeles godt da den ble gitt ut i 2018 – TechRadar gav telefonen 4,5 stjerner da den ble testet – så det er ikke slik at det er mye som behøver en oppgradering med nykommeren (og det er jo ikke akkurat et stort problem).

Det er med andre ord slik at det ikke er sikkert at du har lyst til oppgradere fra Moto G6 til Moto G7 med det første, likevel står G7 frem som en av de beste budsjettelefonene på markedet.

Moto G7 står ikke alene heller – den ble lansert sammen med tre andre telefoner som er vel verdt litt oppmerksomhet. Den billigste av disse er Moto G7 Play, mens den med mest batteritid er Moto G7 Power.

I tillegg har man Moto G7 Plus med et forbedret kamera og bedre ytelse enn standardmodellen Moto G7.

Pris og tilgjengelighet

Costs £239 in the UK and $299 in the US

Set to be released on March 1 in the UK

Those in the US will have to wait a bit longer

På tross av at den er tilgjengelig på samme dag som den annonseres både i Brasil og Mexico, så er det slik at resten av verden i praksis må vente litt lengre på Moto G7.

Man vil for eksempel kunne kjøpe telefonen i Storbritannia fra 1. mars, men kun via Amazon, om man er ute etter et eksemplar der SIM-kort ikke følger med.

Moto G7 er til salgs her til lands for 2690 kroner, mens G6 ved lansering kunne anskaffes for 200 kroner mindre. Det er likevel en fair pris når man tar med i beregningen at G7 har dobbelt så mye lagringsplass som forrige generasjon.

Bilde: Motorola

Design og skjerm

Features a 6.2-inch display with a Full HD+ resolution

It's a 19:9 aspect ratio that makes it longer than other phones

Glass front and back with metal edges

Hvis du har sett G6 i levende live vil du kjenne igjen en hel del av designspråket i Moto G7. Det er en lignende stil, men med noen helt andre dimensjoner, og et par forandringer det er verdt å merke seg.

Det viktigste å vite er at dette helt klart føles som en dyrere telefon enn det man kan forvente til denne prisen. De tidligere Moto G-telefonene var laget av materialer som føltes billige, men i dag tar selskapet i bruk glass på begge sider av telefonen, og har en metallkropp som føles ut som den kommer fra en langt dyrere telefon.

Bilde 1 av 2 Bilde: TechRadar Bilde 2 av 2 Bilde: TechRadar

Det er ikke slik at designet er perfekt – gir man telefonen et par kakk på baksiden vil det vise seg at materialet ikke er av det aller beste. Baksiden av Moto G7 har kurver på hver side, slik at den ligger på komfortabelt vis i håndbaken.

Vi synes designet kunne finne på å være særlig glatt ved kontakt med enkelte overflater, så man bør passe på, plutselig kan telefonen sakte men sikkert gli av sofaen.

På baksiden finner man kameraet, som stikker ut av chassiet et par millimeter. Dette er ikke en dramatisk mengde, og ikke nok til at det blir et irritasjonsmoment når telefonen ligger i lommen.

Under det befinner fingeravtrykkleseren, i en posisjon det er enkelt å nå. De foregående Moto G-telefonene hadde fingeravtrykkleseren under skjermen, men det gjelder altså ikke per dagens generasjon.

Bilde: TechRadar

Når du holder i en Moto G7 er det enkelt å ta i bruk fingeravtrykkleseren, men plasseringen kan være irriterende når telefonen ligger på et skrivebord eller et sted som gjør at man ikke med enkelhet kan logge seg inn.

På høyresiden av telefonen har man en avlang volumknapp, samt en fint plassert av/på-knapp. Begge disse har en taktilitet som gjør de enkle å finne og bruke, og i tillegg er venstresiden bar, slik at fingrene man ikke klemmer på knappene får en komfortabel landingsplass (om man er høyrehendt, vel å merke).

På toppen av telefonen finner man kun SIM-kort-plasseringen, så det er ikke sannsynlig at man kommer til å rote så mye på toppdelen av mobilen; men på den andre siden gjemmer bunndelen en hel del teknologi. Helt til venstre finner man telefonens eneste høyttaler samt en USB-C-port til lading og dataoverføring.

På høyresiden er hodetelefonutgangen, hvilket man fortsetter å finne også på denne Moto G-generasjonen, noe de fleste antageligvis setter stor pris på, all den tid Motorola har fjernet den fra flaggskipserien Moto Z.

Bilde 1 av 2 Image Credit: TechRadar Bilde 2 av 2 Image Credit: TechRadar

Telefonen er ikke vanntett, men den tåler vannsprut, noe som vil si at man i praksis kan bruke den i en regnskur uten at man trenger å bekymre seg for at enheten tar kvelden.

Mye av dette gjelder også for G6, så de store forandringene opplever man ikke før man snur på telefonen og retter fokus mot fronten og den nye skjermen.

Skjermen til Moto G7 har et nytt sideforhold. Det er 19:9, hvilket betyr at den i større grad ser strukket ut og høyere enn hos andre telefoner du tidligere har brukt.

Skjermen er på 6,2 tommer og har et imponerende skjerm-til-kropp-forhold på 81 %. Det er ikke det beste vi noensinne har sett på en telefon, men med tanke på at dette er en riktig så rimelig telefon, så er det temmelig imponerende. Måten de har klart dette på, samtidig som at de har beholdt et selfiekamera, er selvsagt et skjermhakk.

Bilde 1 av 3 Bilde: TechRadar Bilde 2 av 3 Bilde: TechRadar Bilde 3 av 3 Bilde: TechRadar

Motorola har gått for den tåreformede varianten på Moto G7, hvilket betyr at den er langt mindre enn de med den mer tradisjonelle formen, og gir en dermed enda mer skjerm å boltre seg på. Dette gjør at man kan la varslingene ligge rundt hakket, så man kan se alt man trenger på hver side.

Skjermen i seg selv har en såkalt Full HD+-oppløsning, 2270 x 1080. Det er 405 piksler per tomme, faktisk mindre enn Moto G6 sine 424 PPI. Det er dog ikke slik at dette er merkbart i hverdagslig bruk, og vi mener skjermen er både lyssterk og klar.

Det kan hende at du vil finne at telefonen er litt ugrei å holde med én hånd hvis du har små hender, siden skjermen er så høy, men vi liker hvordan telefonen tar seg ut liggende i hende.

Vi mener også at den litt vanskelige veien opp til toppen av telefonen er verdt det, gitt at man får i bytte enda litt mer skjerm.