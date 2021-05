Asus Zenfone 8 og Zenfone 9 Flip avslørt via svært detaljert lekkasje

En enorm lekkasje avslørte nylig designet og spesifikasjonene til Asus Zenfone 8-serien i forkant av lanseringen den 12. mai – og det later til at det såkalte flip-kameraet, som vi sist så i Zenfone 7-modellene, også returnerer i år.



Skribentene hos 91mobiles, i tospann med den kjente kilden Ishan Agarwal, råket på informasjonen som førte til avsløringen av både lille Zenfone 8 (tidligere gikk det rykter om at denne skulle hete Zenfone 8 Mini) og Zenfone 8 Flip. Lekkasjen nevner ingenting om en eventuell Zenfone 8 Pro.



Grunnmodellen, Zenfone 8, har et enkelt design med to kameraer på baksiden og et frontkamera som gjemmer seg bak et hull i skjermen. Skjermen skal etter sigende være på 5,92 tommer, og dermed er denne modellen blant de minste toppmodellene i Android-sortimentet, men den er ikke like kompakt som iPhone 12 mini.

Ifølge 91mobiles vil lille Zenfone 8 ha en Snapdragon 888-prosessor på innsiden, 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Batteristørrelsen sies å være på 4000 mAh og telefonen skal støtte hurtiglading på 30 W. I tillegg vil hodetelefonentusiaster kunne glede seg over at Asus klarte å finne plass til å inkludere en minijackutgang.

Bilde 1 av 2 Zenfone 8 (Image credit: 91mobiles / Ishan Agarwal) Bilde 2 av 2 Zenfone 8 Flip (Image credit: 91mobiles / Ishan Agarwal)

Når det gjelder Asus Zenfone 8 Flip, så ser det ut til at denne modellen kommer til å beholde det ikoniske flipp-kameraet. Dette er en kameramodul med tre sensorer, på 64 MP, 12 MP og 8 MP, som fungerer både som vanlige kameraer på baksiden, men som også kan «flippes» over oversiden av telefonen, og dermed også brukes som selfiekameraer. Det vil si at man får samme bildekvalitet uansett hvilken siden man befinner seg på, og om telefonen følger Zenfone 7 Pro, kan også kameramodulen ta bilder i mellomposisjoner, noe som fører til at man for eksempel enklere kan ta panoramabilder og la modulen følge dine horisontale bevegelser, om du tar opp video.



I denne modellen ryktes det å sitte en AMOLED-skjerm på 6,67 tommer med støtte for en oppdateringsfrekvens på 90 Hz – og takket være flipp-kameraet er skjermen kjemisk renset for visuelle forstyrrelser. Det spås at batteriet skal være på 5000 mAh, i likhet med det som sitter i Zenfone 7 Pro, og at hurtigladingen også her skal være på 30 W.





Innmaten i storebror skal også være den samme som i den mindre modellen, rent bortsett fra at lagringsplassen gjør et byks til 256 GB. Hvis det finnes en Pro-modell, hvilket som ovennevnt ikke omtales av 91mobiles, så er det trolig at også denne vil bruke den samme Snapdragon 888-prosessoren – og vi har forresten også hørt rykter om at det skal være mulig å få fatt på varianter med 16 GB RAM.



Basert på bildelekkasjen kan det se ut til at vi vil bli servert de to modellene i sølv og grå – noe som stemmer bra med tidligere bildelekkasjer. Alt kommer for en dag om en den 12. mai, da Asus offisielt lanserer Zenfone 8-serien.