Test: ASUS RT-AX68U

ASUS RT-AX68U er en stilfull WiFi 6-ruter som leverer gode hastigheter, veldig god dekning og godt med funksjoner. Det er bare greit å være klar over at du betaler litt ekstra for designet, og at det finnes rimeligere rutere på markedet med like gode eller bedre spesifikasjoner.

Kort oppsummert

ASUS RT-AX68U markedsføres som en arvtager til den populære RT-AC68U, og den viderefører mange av de samme elementene i en modell med støtte for WiFi 6.

Designet er riktignok nytt men det følger samme idé som forgjengeren ved å skille seg ut fra mengden av både kjedelige bokser blant de rimeligere modellene, og de mange kantete monsterne i premium-klassen.

På innsiden finner du samtidig gode spesifikasjoner, og ytelsen vil være mer enn god nok for de fleste vanlige brukere og familier der mange er på nett samtidig.

Det er bare verdt å få med at du betaler en del for designet. Om du først og fremst er opptatt av ytelse, kan du altså få mye av det samme med en rimeligere modell som for eksempel RT-AX58U.

Så lenge du vet hva du går til er likevel RT-AX68U et veldig godt kjøp, og du får massevis av funksjoner på kjøpet og veldig gode hastigheter og dekning.

Design og funksjoner

Spesifikasjoner: Trådløsteknologi: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 2,4 GHz og 5 GHz

Prosessor: 1,8 GHz 2-kjerners CPU

Minne: 512 MB

Lagring: 256 MB Flash

Beamforming: Implisit og eksplisitt for 2,4 GHz og 5 GHz

Porter: WAN = 1x Gigabit Ethernet; LAN = 4x Gigabit Ethernet; 1x USB 3.0

Mål (HxBxD): 165 x 275 x 185 mm, 0,75 kg

RT-AX68U blir som sagt markedsført som en arvtager til den tidligere modellen RT-AC68U, og selv om designet er ganske ulikt (utover den vertikale orienteringen) så er det likevel tydelig at intensjonen i stor grad er den samme.

Har snakker vi om en utforming som skal skille seg fra både rimelige og enkle plastbokser, og de ekstreme romskipene vi finner i den øvre prisklassen. Her får ASUS for en stilfull utforming som skal passe inn i stua, men de har altså samtidig gått i en ganske annen retning enn de gjorde med forgjengerens rette og stramme linjer.

Her er i stedet fronten preget av avrundede hjørner og buede linjer som gir et ganske mykt og avslappet preg. Det er ikke til å komme unna at den typen "forkrommet" plastoverflate som man finner på toppen av RT-AX68U kan føles litt billige – noe den gjør også her – men det er ikke noe vi henger oss for mye opp i.

På baksiden finner du de typiske fire LAN-portene sammen med en WAN-port, og det er også gjort plass til en USB 3.0-port og en USB 2.0-port.

Oppsett av ASUS RT-AX68U kan gjøres enten ved hjelp av webgrensesnittet eller via den tilhørende appen, og prosessen er enkel å følge uansett hva du velger.

Har du brukt en ASUS-ruter i løpet av de siste årene så vet du omtrent hva du går til. Grensesnittet deres har nemlig vært ganske uendret, men det er ikke nødvendigvis negativt. Det er oversiktlig, brukervennlig og stabilt, og du finner stort sett innstillingene der du forventer å finne dem.

Blant de mange funksjonene finner du både AiProtection med nettverksbeskyttelse og foreldrekontroll, og en avansert QoS-funksjon med mange flere forskjellige moduser der du kan velge ulike grader av automatikk. Du får også avansert trafikkanalyse og diverse muligheter med tilkoblet lagring, og det er også verdt å nevne at du kan kontrollere ruterens innstillinger via Alexa om du har en Echo-enhet.

Vi må også ta med at RT-AX68U støtter ASUS' AiMesh-løsning, der du kan koble flere ASUS-rutere sammen i et mesh-nettverk. På den måten kan du dra nytte av en eldre ruter selv etter at du har kjøpt en ny.

Det er også verdt å trekke frem at ASUS er flinke til å gjøre et stort utvalg av avanserte innstillinger tilgjengelig for dem som vil ha dem, uten at de kommer i veien for dem som bare vil at ruteren skal fungere. Her kan du grave deg ned i avanserte innstillinger for MU-MIMO, OFDMA og stråleforming, eller bare overlate til ruteren å håndtere alt selv.

Hastighet og dekning

Testresultater: WiFi 6: 1,5 m avstand: LAN Speedtest skriv: 636 mbit

LAN Speedtest les: 670 mbit

Speedtest ned: 303 mbit

Speedtest: opp: 307 mbit

Steam: 37,5 MB 10 m avstand, 2. etasje: LAN Speedtest skriv: 502 mbit

LAN Speedtest les: 588 mbit

Speedtest ned: 302 mbit

Speedtest opp: 307 mbit

Steam: 37,5 MB WiFi 5: 1,5 m avstand: LAN Speedtest skriv: 623 mbit

LAN Speedtest les: 526 mbit

Speedtest ned: 303 mbit

Speedtest opp: 308 mbit

Steam: 37,5 10 m avstand, 2. etasje: LAN Speedtest skriv: 506 mbit

LAN Speedtest les: 550 mbit

Speedtest ned: 301 mbit

Speedtest opp: 308 mbit

Steam: 37,5 WiFi 4 (802.11n, 2,4 Ghz): 1,5 m avstand: LAN Speedtest skriv: 80 mbit

LAN Speedtest les: 93 mbit

Speedtest ned: 83 mbit

Speedtest opp: 90 mbit

Steam: 11,5 MB 10 m avstand, 2. etasje: LAN Speedtest skriv: 67 mbit

LAN Speedtest les: 74 mbit

Speedtest ned: 84 mbit

Speedtest opp: 75 mbit

Steam: 11 MB

RT-AX68U er utstyrt med tre ganske store og ruvende antenner, men de gjør heldigvis også nytte for seg. Denne ruteren leverer nemlig glimrende dekning i begge frekvensbånd, og gode og stabile hastigheter i hele det tre etasjers rekkehuset vi testet den i.

Det som imidlertid er verdt å merke seg, er hvor like resultatene for WiFi 6 og WiFi 5 er. Mange forventer nok at WiFi 6 skal gi mye høyere hastigheter enn tidligere, noe som er rimelig å anta med tanke på hvordan produsentene reklamerer for de nye ruterne, men det er ikke nødvendigvis sånn i praksis. Testene våre vil nok være ganske representative for de fleste, og du vil potensielt bare oppleve en minimal forbedring om du oppgraderer fra en relativt ny WiFi 5-router (802.11ac). Har du derimot en eldre modell, vil du nok oppleve en viss hastighetsøkning, uansett om du bruker WiFi 6 eller ikke.

For de fleste vil uansett hastighetene man får være mer enn gode nok. Du må tross alt ha en internettlinje på over 500/500 mbit før det blir trådløsforbindelsen til denne ruteren som blir flaskehalsen. Og skal du utnytte en 1000/1000-linje eller mer til det fulle, vil du nok uansett ta i bruk kablet tilkobling.

Den nye teknologien utgjør først og fremst en forskjell når det kommer til å håndtere mange enheter samtidig, og det kan komme godt med etter hvert som vi fyller opp huset med stadig flere WiFi-tilkoblede enheter. Dette er vanskelig å teste presist i praksis, men i løpet av testperioden har vi i hvert fall hatt fjellstø stabilitet i vårt nett der vi har 15-20 enheter tilkoblet, inkludert PC-er, mobiler, nettbrett, trådløse høyttalere og WiFi-tilkoblede ovner.

I tillegg vil du potensielt få bedre batterilevetid på telefoner og laptoper med WiFi 6, fordi teknologien er mer energieffektiv.

Disse fordelene er ikke like spennende og salgbare som høyere hastighet, men de er likevel gode grunner til å velge en WiFi 6-ruter om du står ovenfor valget akkurat nå.

Utover det leverer altså RT-AX68U imponerende god dekning. Faktisk har vi ikke opplevd så stabile og konsistente hastigheter overalt i huset som vi gjør med denne ruteren, og for mange kan det være greit å vite at den i mange tilfeller kan gjøre en like god jobb som et mesh-system.

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en router som tar seg bra ut i stua Designet tiltaler kanskje ikke alle, men for deg som vil ha noe litt annerledes og ikke spesielt minimalistisk så kan denne være midt i blinken.

... hvis du vil ha god dekning og stabilitet fra en enkel router RT-AX68U leverer svært god dekning, og avhengig av størrelsen på huset ditt så kan den være et like godt alternativ som et mesh-system.

... hvis du vil ha godt med funksjonalitet RT-AX68U gir deg massevis av avansert funksjonalitet ved siden av de grunnleggende ruterfunksjonene.

Ikke kjøp den hvis ...

... du klarer deg med mindre avansert funksjonalitet Om du ikke trenger alt det ekstra RT-AX68U har å by på, så finnes det betydelig rimeligere modeller på markedet som kan gjøre samme nytten for deg.

... hastighet er viktigere for deg enn design Med RT-AX68U betaler du litt ekstra for designet, og hvis du heller vil prioritere hastighet så finnes det rimeligere alternativer som gir mer for pengene.

Opprinnelig testet: mars 2021