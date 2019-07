Asus ROG Phone 2 blir først ute med gaming-prosessoren Snapdragon 855 Plus

Vi visste fra før at Asus ROG Phone 2 skal lanseres 23. juli, og nå har Asus bekreftet at dette blir den første telefonen som blir utstyrt med en Snapdragon 855 Plus.

«Plus»-en i navnet henspiller mot at dette er en oppgradert utgave av Snapdragon 855-prosessoren som sitter i de fleste av årets toppmodeller.

Mer spesifikt innebærer det at den 8 kjerners prosessoren kjører på 2,96 GHz i stedet for 2,84 Ghz, mens den oppgraderte grafikkprosessoren Adreno 640 bør gi en ytelsesøkning på rundt 15 prosent.

Nintendo Switch Lite er også et spennende valg for spillere

Ta en titt på Huawei Mate 30 Pro

Dette er første gang vi har sett en slik halvårsoppgradering fra Qualcomm, og det kan bety at flaggskipene som slippes i andre halvdel av 2019 kan bli litt sprekere enn telefonene som har blitt sluppet hittil i år – og det blir Asus ROG Phone 2 som leder an.

Store forventninger til oppfølgeren

Tross at lanseringsdatoen nærmer seg med stormskritt, vet vi fortsatt ganske lite om Asus ROG Phone 2. Det vi derimot vet er at vi likte originalen godt, og vi har dermed store forventninger til oppfølgeren.

En detalj som er bekreftet er at skjermen får en oppfriskningsrate på 120 Hz, noe som bør resultere i jevne bevegelser og minimalt med forsinkelse.

Utover det forventer vi fordelene man gjerne får fra gaming-telefoner: glimrende ytelse, topp lydkvalitet, massevis av tilpasningsmuligheter, visuelle finesser, og smarte løsninger. (Originalen var blant annet utstyrt med fysiske trigger-knapper, noe som kom veldig godt med.)

Vi skal bringe deg alt av nyheter om Asus ROG Phone 2 etter hvert som de dukker opp, i tillegg til nyheter om eventuelle andre telefoner som blir utstyrt med Snapdragon 855 Plus.