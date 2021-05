Asus avslører toppmodellene Zenfone 8 og Zenfone 8 Flip

Vi ønsker Zenfone 8 og Zenfone 8 Flip velkomne! Asus avslørte nettopp begge telefoner under en virtuell lansering, og det er ikke til å stikke under stol at de to modellene har mye spennende å by på (det er også fint å se at Asus satser videre på det såkalte flippkameraet fra Zenfone 7-serien.)



Vi starter med Zenfone 8, en telefon med en relativt beskjeden skjermstørrelse på 5,9 tommer, som dermed legger seg omlag i iPhone 12 mini-land når det gjelder fysisk omfang. Skjermen har en oppløsning på 2400 x 1080 og en silkemyk oppdateringsfrekvens på 120 Hz.



På innsiden finner man toppmodellen Snapdragon 888, og telefonen kan fås enten med 8 GB eller 16 GB RAM, og 128 GB eller 256 GB lagringsplass. Støtte for 5G er inkludert, og batteriet er på 4000 mAh.

Når en tar bilder bruker man et tokamerasystem med én 64 MP-sensor og én 12 MP-sensor, som takler både ultravidvinkelsituasjoner og makrofotografi. På fronten finner man et selfiekamera på 12 MP, situert i et lite hull i skjermen. Mobiltelefonen er IP68-sertifisert, hvilket vil si at den er både støv- og vannbestandig. Anbefalt utsalgspris er €599 (drøye 6000 norske kroner.) Mer informasjon om norsk tilgjengelighet og pris vil foreligge senere.

Bevegelig kameramodul

Når det gjelder Zenfone 8 Flip, som altså har samme «flippbare» kamera som vi sist så i Zenfone 7 – noe som i praksis vil si at hele kameramodulen på baksiden beveger seg opp og over øvre kant av mobilen, og i praksis blir til en selfieløsning. Dette er en ganske snedig løsning, i og med at telefonen dermed ikke har noe skjermhakk eller hull, men en helt strøken skjerm, uten forstyrrelser.



Asus sier at det lette og sterke metallegeringen som brukes i kamerachassiset betyr at den skal klare minst 300 000 bevegelser frem og tilbake – det er 150 ganger per dag i fem år, noe som burde holde for selv de mest entusiastiske mobilfotografene.

I tillegg til den flippbare mekanismen får man en ekstra sensor i kameramodulen til Zenfone 8 Flip, sammenlignet med Zenfone 8, nemlig en zoomlinse med 3x optisk zoom. Er man av typen som prioriterer gode kameraer i en telefon kan dermed dette være modellen man bør gå for. Man får også en ekstra funksjon i storebror-modellen som heter «object focus», som gjør at fokusen kan settes til å automatisk følge objekter i forgrunnen.



Skjermstørrelsen er større i Flip-modellen, den gjør et byks til 6,67 tommer, mens oppdateringsfrekvensen synker til 90 Hz. Sammen med den mer røslige skjermen får man et større batteri på 5000 mAh. Alt det ovennevnte fører også til en noe stivere pris på Zenfone 8 Flip, nemlig €799 (drøye 8000 kroner.)