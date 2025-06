Hvilken? Et sjokkerende antall mennesker vet ikke hvilken Windows-versjon de har – men dette betyr ikke at de ikke er sikre på at de kan oppgradere til Windows 11 akkurat nå.

Vi spurte leserne våre om Windows 11-abonnementene deres.

Mange brukere er sikre på at de enkelt kan oppgradere enhetene sine.

Ikke alle brukere har RAM-kapasiteten, eller kjenner RAM-en sin i det hele tatt.

Etter hvert som Microsofts offisielle slutt på Windows 10-livssyklusen nærmer seg (14. oktober 2025 for de av dere som ikke allerede vet det!), må alle som er etternølere snart migrere til Windows 11.

Vel, vi sier etternølere – men vår eksklusive statistikk viser at over halvparten (53 %) av Windows-brukerne fortsatt bruker den eldre programvaren, noe som potensielt setter dem i fare for cyberangrep og andre problemer når støtten avsluttes.

Vår Future-undersøkelse blant 1027 brukere fant at bare 43 % sier at de har oppgradert – men hva forårsaker forsinkelsen?

Optimistiske utsikter

Kort fortalt fant vår forskning at det delvis kan skyldes at mange brukere rett og slett ikke vet at de trenger å oppgradere.

De fleste (55 %) vet «nøyaktig hvilken versjon» de har, men det etterlater 23 % som er «ganske sikre», 10 % som «kan komme med en kvalifisert gjetning», og ytterligere 12 % som ikke er sikre i det hele tatt.

(Vi er også ganske sikre på at publikummet vårt hos TechRadar Pro åpenbart er ganske teknologikyndige, så den reelle andelen av de som er usikre er sannsynligvis mye høyere ...)

De fleste av de spurte (61 %) sa at de eier to eller flere enheter hjemme, og 53 % sier at alle PC-ene/bærbare datamaskinene deres oppfyller kravene for Windows 11-oppgraderinger – noe som betyr at 28 % av respondentene ikke oppfyller kravene på en eller annen måte.

Undersøkelsen fant imidlertid en viss usikkerhet, der 14 % oppga et de ikke kjente systemkravene til Windows 11, og ytterligere 4 % som ikke kjente systemkravene til enhetene sine. Det er her optimismen kommer inn i bildet.

For de som ikke vet det, er RAM-kravet for Windows 11 4 GB – og litt over halvparten (53 %) av de spurte var ikke sikre på hvor mye RAM enheten deres har, men 40 % sa at de var sikre – selv om det ikke er hele bildet.

Vi spurte disse 40 % hvor mye RAM de har, og omtrent 1 av 4 respondenter ga oss et ufattelig svar – enten altfor høyt eller altfor lavt.

De fleste var latterlig optimistiske, som 1 TB, noe selv industrielle bedrifter ville være misunnelige på, så det er egentlig ikke klart hvor mange av oss som er klare eller i stand til å oppgradere.

Selv om adopsjonen av Windows 11 endelig kan være på vei oppover, er det fortsatt mange brukere som ennå ikke har gjort endringen. Microsoft oppfordrer fortsatt brukere til å oppdatere, ettersom firmaet har presset utallige KI-funksjoner inn i stasjonære og bærbare datamaskiner over hele verden for å prøve å lokke brukere til å bytte.