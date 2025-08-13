Er du bedre til koding enn KI? Utviklere tror ikke det – og det kan være et stort problem.

Undersøkelse blant 800 utviklere avslører at over halvparten tror at KI kan kode bedre enn mennesker.

Men de fleste er positive til endringene KI bringer med seg.

Det er fortsatt forbehold, og jobbsikkerhet, personvern og unøyaktigheter skaper fortsatt bekymring.

Store språkmodeller (LLM-er) blir i økende grad en uunngåelig funksjon i programvarebransjen, og ny forskning fra Clutch har avslørt at litt over halvparten (53 %) av utviklerne allerede tror at LLM-er kan kode bedre enn de fleste mennesker.

Som i mange bransjer er KI-verktøy tatt i omfattende bruk i programvareverdenen. 49 % av seniorutviklere og teamledere rapporterer at de bruker slike elementer hver dag, og 78 % av utviklerne bruker dem flere ganger i uken.

Kanskje noe overraskende fant studien en overveldende positiv tendens når det gjelder KI, der 42 % oppgir å være positive til bruken – sammenlignet med bare 10 % av respondentene med bekymringer, og 8 % som er «skeptiske».

Frykten lurer

Selv om de fleste utviklere ser frem til å bruke KI, avdekket studien noen alvorlige forbehold. Utviklere er først og fremst bekymret for KIs håndtering av sensitive data, og 24 % oppgir personvern som sin største bekymring.

Ikke bare det, noen (14 %) bekymrer seg tap av arbeidsplassen, samt unøyaktighet (14 %) og tap av kreativitet (13 %) – mens bare 8 % ikke er bekymret i det hele tatt.

Jobbmarkedet er i rask utvikling med KI-integrasjon, og 79 % sier at KI-ferdigheter snart vil bli et krav for utviklere, og 45 % tror KI vil senke barrieren for juniorutviklere i fremtiden.

Over to tredjedeler (37 %) tror at nye kodere kan bli erstattet eller utkonkurrert av KI – og etter gjentatte nyheter om oppsigelser i teknologisektoren, er programvareingeniører stadig mer bekymret for at KI ødelegger arbeidsmarkedet.

Markedet for juniorutviklere ser stadig vanskeligere ut, ettersom jobber på inngangsnivå forsvinner på grunn av LLM-er. Dette skaper et potensielt katastrofalt scenario når seniorutviklere pensjonerer seg, der selskaper sitter igjen med svært lite reell erfaring – og i stor grad er avhengige av KI uten trente eksperter til å føre tilsyn med arbeidet.

Selv nå innrømmer over halvparten av utviklerne (59 %) at de er avhengige av KI-generert kode som de ikke forstår fullt ut. Når det er sagt, ser de fleste ikke KI som en trussel, og 80 % beskriver verktøyene som muliggjørende faktorer – noe som kanskje indikerer en preferanse for kortsiktig produktivitet fremfor langsiktig planlegging.