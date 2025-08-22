Blackview lanserte nettopp et robust nettbrett med projektor og en 108-megapiksel kamerasensor – og det er utrolig bra

Det robuste nettbrettet Blackview Active 12 Pro har innebygd projektor og 108 MP kamera.

Nettbrettet har avtakbart støttestativ og 400 lumen LED-campinglys på baksiden.

Nettbrettets enorme batteri på 30 000 mAh støtter utvidet bruk i felten.

Blackview har lansert Active 12 Pro, et robust Android-nettbrett som kombinerer en 11-tommers skjerm med uvanlige ekstrafunksjoner, inkludert en innebygd projektor, campinglys og en 108-megapiksel kamerasensor.

PCWatch anmeldte enheten og kalte den et av de dristigste nettbrettene Blackview noensinne har produsert.

Active 12 Pro kjører Android 15 på en MediaTek Dimensity 7300-prosessor med opptil 16 GB RAM og 1 TB lagringsplass.

Stort batteri

Vi har sett en god del robuste nettbrett med integrerte projektorer de siste årene, inkludert 8849 TANK Pad, og nettbrettet i dette nettbrettet kan vise et full HD-bilde på opptil 120 tommer.

Med 200 lumen lysstyrke, autofokus og keystone-korrigering er det designet for underholdning og små presentasjoner.

Nettbrettet har et enormt batteri på 30 000 mAh, som i PCWatchs tester støttet utvidet videoavspilling uten rask utlading. I motsetning til mange bærbare projektorer forble bildet lyst og brukbart i et svakt opplyst rom.

Det robuste nettbrettet er IP68- og IP69K-klassifisert for vann- og støvbestandighet og oppfyller MIL-STD-810H-standardene for holdbarhet.

Med en vekt på over 1,5 kg er det langt tyngre enn de fleste 11-tommers enheter, men ulempen er et chassis som tåler fall, trykk og ekstreme temperaturer.

Et avtagbart støttestativ og valgfrie stropper gir det fleksibilitet for utendørs eller feltbruk.

Selve skjermen er et 1920x1200 IPS-panel med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz. Ved siden av Samsungs 108-megapiksel bakkamera er det inkludert et 50-megapiksel frontkamera for videosamtaler og fotografering.

Baksiden har også en stor LED-campinglykt med opptil 400 lumen lysstyrke, noe som ytterligere forbedrer Active 12 Pros utendørsegenskaper.

I PCWatchs ytelsestester håndterte nettbrettet krevende mobilspill på middels innstillinger uten å bremse ned, hjulpet av avansert kjøling med varmerør og en innebygd vifte.

Til tross for det litt uvanlige designet, leverte enheten en troverdig blanding av ytelse og allsidighet.

Active 12 Pro er ikke ordinært tilgjengelig i Norge, men har en startpris på rundt $768 for 12 GB/256 GB-modellen eller $826 for 16 GB/1 TB-versjonen på AliExpress.

Selv om den kanskje ikke er rettet mot vanlige brukere, viser Active 12 Pro hvordan robuste nettbrett utvikler seg til flerbruksenheter.