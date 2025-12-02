AWS ønsker å gjøre AI-agentene dine mer intelligente og mer menneskelige

Amazon Connect legger til nye oppgraderinger for AI-agenter

Agenter kan nå forstå, overvåke og reagere mer detaljert

Målet er «ekte samarbeid» mellom mennesker og AI, sier AWS

Din bedrifts AI-agenter kan snart bli smartere og mer menneskelige i sin atferd og beslutningstaking takket være en ny oppgradering fra AWS.

På AWS re:Invent 2025-arrangementet avduket selskapet nye tillegg for Amazon Connect som tar sikte på å levere «sømløse kundeopplevelser».

De nye verktøyene vil tillate AI-agenter på meldings- og talekanaler å forstå, resonnere og handle mer som mennesker – forhåpentligvis noe som gjør prosessen smidigere for alle.

AWS Connect-oppgraderinger

Selskapet sier at Amazon Connect, som ble lansert i 2019, allerede har hjulpet bedrifter med å levere automatiserte taleopplevelser ved hjelp av nevral tekst-til-tale på mer enn 30 språk og automatisert talegjenkjenning på mer enn 25 språk.

De nye oppgraderingene vil ta denne fremgangen enda lenger, med avanserte talemodeller fra Nova Sonic som lar disse agentene levere «naturlige, menneskelignende samtaler», inkludert muligheten til å svare med riktig tempo, tone og forståelse på tvers av flere språk og dialekter.

AWS sier at disse tilleggene til Amazon Connect vil skape «ekte samarbeid mellom mennesker og AI», noe som gir menneskelige arbeidere muligheten til å fokusere på å bygge relasjoner og håndtere komplekse situasjoner mens AI administrerer bakgrunnen, analyserer samtalekonteksten og kundenes holdninger, før de foreslår neste trinn, samt aktivt fullfører oppgaver som å forberede dokumentasjon og håndtere rutineprosesser.

«Ved å kombinere klikkstrømdata i sanntid med rik kundehistorikk, kan AI-agenter og kundeservicerepresentanter levere interaksjoner med svært personlige produktforslag i akkurat riktig øyeblikk», sier AWS.

«I stedet for å vente på at kundene skal spørre, kan bedrifter også forutse behov basert på sanntidsatferd, noe som øker tilfredsheten samtidig som det skaper nye inntektsmuligheter.»

Det er viktig å merke seg at Amazon Connect også vil tilby observasjon av AI-agenter, som tilbyr «fullstendig åpenhet» og viser deg nøyaktig hva AI-en forsto, hvilke verktøy den brukte og hvordan den tok sine beslutninger. Dette betyr at brukerne kan optimalisere ytelsen og sikre samsvar fremover.