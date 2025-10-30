Adobe og Google samarbeider for å tilby flere AI-modeller og YouTube-integrasjon

Googles Gemini-, Veo- og Imagen-modeller er nå tilgjengelige i hele Adobe-pakken

Modusen «Create for YouTube Shorts» kommer til Premiere-mobilappen

Google ønsker å møte kreatører «der de er»

Adobe og Google har bekreftet en forsterkning av partnerskapet sitt, et trekk som vil føre til at flere av sistnevntes AI-modeller blir tilgjengelige på tvers av ulike applikasjoner.

Nyheten, som ble kunngjort på Adobe Max 2025, betyr at modellfamilier som Gemini, Veo og Imagen nå er innebygd i Adobe Firefly, Photoshop, Express, Premiere og GenStudio, noe som gir kreative tilgang til ledende modeller direkte i Adobe-arbeidsflyten.

Videre kan bedriftskunder tilpasse dem med proprietære merkevaredata ved hjelp av Vertex AI og Firefly Foundry for å sikre at de forblir i samsvar med merkevareretningslinjene.

Adobe-kunder har nå tilgang til flere Google-verktøy

Som et tegn på ekte interoperabilitet og samarbeid vil Google og Adobe samarbeide om koordinerte markedsaktiviteter for å demonstrere hvordan kreative aktører vil dra nytte av dette. Selv om selskapenes annonser kanskje ikke er en integrert del av nyhetene, er det faktum at de to selskapene samarbeider for å demokratisere tilgangen til AI det.

For lenge har leverandørbinding vist seg å være kostbart for både forbrukere og bedrifter, som har blitt tvunget til å navigere i et komplekst miljø av økosystemer.

«Vårt partnerskap med Google Cloud kombinerer Adobes kreative DNA med Googles AI-modeller for å innlede en ny æra med kreativ uttrykk for skapere og kreative fagfolk», forklarte Adobes administrerende direktør Shantanu Narayen.

Google Clouds administrerende direktør Thomas Kurian sa at integrering av Googles modeller i Adobes «pålitelige kreative økosystem» gir «alle ... AI-verktøyene og plattformene de trenger for å øke hastigheten på innholdsproduksjonen dramatisk.»

Ønsker du flere Pro-nyheter? Abonner på vårt nyhetsbrev Abonner på TechRadar Pro-nyhetsbrevet for å få spennende nyheter, kommentarer, reportasjer og innsikten bedriften din trenger for å lykkes! Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

De to selskapene gikk også sammen for å effektivisere Shorts-produksjoner for YouTube via Premiere-mobilappen.

Funksjonen «Lag for YouTube Shorts» lar innholdsskapere hoppe på nye og populære trender med raske redigeringsverktøy, støttet av AI-genererte lyd- og visuelle effekter, for å legge ut korte, vertikale videoer på sosiale nettverk.

«Målet vårt hos YouTube er å møte skapere der de er og gi alle verktøyene de trenger for å gjøre historiefortelling enklere og få kontakt med publikummet sitt», delte Scott Silver, visepresident for YouTubes ingeniøravdeling.

En egen seksjon for «Lag for YouTube Shorts» kommer «snart» til Premiere-mobilappen.