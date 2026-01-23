Savner du iPhone mini? Nå er det perfekte tidspunktet for at små telefoner skal gjøre comeback

Sent i fjor skrev jeg at 6,3 tommer er den beste størrelsen for en telefon, og iPhone 17 og iPhone 17 Pro er midt i blinken for meg.

Dette er egentlig ikke en overraskelse. I løpet av det siste tiåret har skjermstørrelsene på alle telefoner vokst dramatisk. Jeg husker da Samsung Galaxy S6 Edge+ ble lansert med en 5,7-tommers skjerm, som ble ansett som stor den gangen. I dag har vi Samsung Galaxy S25 Ultra med en 6,9-tommers skjerm og et design som virkelig flytter grensene for hva som får plass i lommen.

Apple prøvde å imøtekomme folk med mindre hender med iPhone 12 mini og iPhone 13 mini, men de forsvant fra sortimentet ganske raskt, tilsynelatende på grunn av svakt salg. I dag er den minste telefonen Apple tilbyr iPhone 16e med en 6,1-tommers skjerm.

Uten å tenke meg om kan jeg ikke komme på en eneste stor produsent som tilbyr en telefon med en skjerm under seks tommer, ikke engang i budsjettsegmentet. Samsung Galaxy Z Flip og Motorola Razr bidrar til å tilby brettbare telefoner med små utvendige skjermer og en kompakt formfaktor for rask sjekk av en lapp eller to, men de er ikke akkurat posisjonert som små telefoner.

Selv om jeg tviler på at folks hender har blitt større i gjennomsnitt det siste tiåret, ser det ut til at mange av oss rett og slett har akseptert større telefoner uten spørsmål.

Men hvis du ser på kommentarene på min siste iPhone-artikkel, er det tydelig at det fortsatt er en gruppe mennesker som beklager trenden mot stadig større telefoner.

Leserne reagerer

«Telefoner i dag er i bunn og grunn phablets, og den 6,9-tommers iPhone 17 Pro Max er faktisk et miniatyrnettbrett», skrev en kommentator med brukernavnet «zeino», og det er en resonnement jeg delvis er enig i.

«Jeg lengter etter dagene med en ekte telefon, med en 4-tommers skjerm (iPhone 5s) som du kan putte i lommen uten at den bøyer seg eller blir ukomfortabel å sitte med, og som fortsatt kan brukes med én hånd i sengen i lange timer med lesing, takket være den relativt lave vekten på 112 gram.»

Leseren fortsatte med å resonnere at selv iPhone mini med sin 5,4-tommers skjerm kan ha blitt oppfattet som for stor, noe som kan forklare hvorfor den aldri ble en salgssuksess. Hun bemerket også at hun nå sitter fast med en førstegenerasjons iPhone SE med en 4-tommers skjerm for i det hele tatt å få en mindre telefon.» Som svar til zeino skrev leseren «MrBond007»: «iPhone 13 mini har en veldig lojal fanskare. Det er fortsatt folk som leter etter helt nye iPhone 13 minis i 2025. Det er virkelig synd at folk gikk glipp av Mini-modellen, for det er faktisk en flott telefon, og med tilbehør som MagSafe og bærbare batterier er ikke batterilevetiden på langt nær så stort et problem som mange påstår.»

Jeg husker også at noen på Instagram spurte om telefoner og påpekte hvor små hendene deres var. Uten noe ønske om å bytte til Android endte de opp med å velge en oppusset iPhone 13 mini fremfor nyere, mer avanserte Apple-telefoner.

MrBond007 svarte også direkte på artikkelen min og skrev: «Jeg er fullstendig uenig og synes alt over 5,4 tommer er for stort og vanskelig å bruke med én hånd. iPhones har blitt altfor store de siste 8–10 årene, med start rundt iPhone 6 og 6S Plus.

Det er ikke bare størrelsen som er problemet, det er også hvor tunge telefoner har blitt. Mange bruker lillefingeren sin til å støtte telefonene sine, og det er tonnevis av kommentarer på nettet fra folk som sier at lillefingeren deres gjør vondt fordi telefoner er så tunge i disse dager. Jeg mener, pop-socket-en ble oppfunnet slik at du kunne hvile telefonen på langfingeren i stedet, en løsning på et problem vi skapte selv.»

Han fortsatte med å si at iPhone 13 mini har den perfekte størrelsen, og at større telefoner er «objektivt sett verre», og trakk en parallell til hvordan forbrukere velger SUV-er fremfor mindre biler til tross for at de er tyngre, vanskeligere å manøvrere og tilbyr dårligere håndtering.

Er plus-størrelsen på vei ut?

Jeg tror ikke større telefoner objektivt sett er dårligere enn sine mindre forgjengere. Når det gjelder ytelse, batterilevetid og kameraoppsett, er de ofte bedre. Samtidig er jeg delvis enig i at det ser ut til å være en akseptert oppfatning i telefonverdenen om at større automatisk er bedre, uten noen virkelig klar logikk bak det.

På jobbreisen ser jeg ofte folk med mindre hender enn meg bruke store pluss-size-telefoner febrilsk. Det er som om bruk med to hender har blitt normen, mens noen få sta typer som meg prøver å bruke store telefoner med én hånd, mister grepet og ser dem falle til bakken.

Selv om det ser ut til å være både takknemlighet og etterspørsel etter små telefoner, solgte ikke de som faktisk fantes i noen betydelige volum, og de store produsentene virker ikke spesielt interesserte. Tynnere telefoner, ja, men mindre, nei.

En del av meg synes iPhone 12 mini kom på feil tidspunkt. Den ble lansert på et tidspunkt da store telefoner var normen, der Samsung i hovedsak gjenopplivet Galaxy Note-serien med Galaxy S22 Ultra, og Apple økte skjermstørrelsen på Pro-modellene sine. Dette gjorde større telefoner til normen, mens mindre modeller med mindre batterier falt i skyggene.

Nå føles det imidlertid som om vi nærmer oss en tid der folk ikke nødvendigvis vil at de største og mest avanserte telefonene skal dominere livene deres. Tanker om å begrense skjermtiden og ta digitale pauser blir mer vanlige, noe jeg har blitt mer bevisst på etter hvert som jeg har blitt mer bevisst på hvor lett det er å bli fanget opp i endeløs rulling gjennom stadig mer giftige sosiale medier og korte oppmerksomhetskrevende videoer.

Dette kan være grunnen til at vi ser en økning i interessen for eldre telefoner, og hvordan kolleger som Jamie Richard lovpriser fordelene med «retrotelefoner» som iPhone 5s. Kanskje det er riktig tidspunkt for produsenter å utforske mindre, enklere telefoner igjen, telefoner som føles mer som verktøy enn tidkrevende lommedatamaskiner. En tidlig indikasjon på denne oppfatningen er Ikko MindOne Pro, en kompakt telefon som ble vist frem på CES 2026 og som ser ut som en elegant motgift mot dagens allestedsnærværende store telefoner.

Jeg er heldig nok til å ha det jeg vil kalle en mellomstor telefon, mellom 6,1 og 6,3 tommer, som passer godt i hendene mine. Men jeg ville ikke hatt noe imot å se en ny bølge av små telefoner som gjør det mindre fristende å gå seg vill i sosiale medier og strømming, og i stedet fungerer godt nok til å sende meldinger, følge veibeskrivelser i Google Maps og ta et og annet bilde.