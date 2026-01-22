Saknar du iPhone mini? Nu är det perfekt läge för små telefoner att göra comeback

Mot slutet av fjolåret skrev jag att 6,3 tum är den bästa storleken för en telefon, där iPhone 17 och iPhone 17 Pro träffar precis de mått jag vill ha.

Det här är egentligen ingen överraskning. Under det senaste decenniet har skärmstorlekarna på alla telefoner vuxit kraftigt. Jag minns när Samsung Galaxy S6 Edge+ lanserades med en 5,7-tumsskärm, vilket då ansågs stort. I dag har vi istället Samsung Galaxy S25 Ultra med en 6,9-tumsskärm och en design som verkligen tänjer på gränserna för vad som ryms i fickan.

Apple försökte tillgodose personer med mindre händer med iPhone 12 mini och iPhone 13 mini, men de försvann ganska snabbt ur sortimentet, till synes på grund av svag försäljning. I dag är den minsta telefonen Apple erbjuder iPhone 16e med en 6,1-tumsskärm.

Så här på rak arm kan jag inte komma på en enda stor tillverkare som erbjuder en telefon med en skärm under sex tum, inte ens i budgetsegmentet. Samsung Galaxy Z Flip och Motorola Razr går visserligen en bit på vägen genom att erbjuda vikbara telefoner med små yttre skärmar och ett kompakt format när man snabbt vill kolla en notis eller två, men de är inte direkt positionerade som små telefoner.

Även om jag tvivlar på att människors händer i genomsnitt har blivit större under det senaste decenniet, verkar det som att många av oss helt enkelt har accepterat större telefoner utan att ifrågasätta det.

Men tittar man i kommentarerna till min senaste iPhone-artikel framgår det att det fortfarande finns en grupp människor som beklagar utvecklingen mot allt större telefoner.

Läsarna reagerar

”Telefoner i dag är i princip phablets, och iPhone 17 Pro Max på 6,9 tum är egentligen en miniatyrsurfplatta”, skrev en kommentator med användarnamnet ”zeino”, och det är ett resonemang jag delvis håller med om.

”Jag längtar tillbaka till tiden med en riktig telefon, med en 4-tumsskärm (iPhone 5s) som man kan stoppa i fickan utan att den buktar eller blir obekväm att sitta med, och som fortfarande går att använda med en hand i sängen under långa lässtunder, tack vare den relativt låga vikten på 112 gram.”

Läsaren fortsatte med att resonera kring att till och med iPhone mini med sin 5,4-tumsskärm kan ha upplevts som för stor, vilket kan vara en förklaring till varför den aldrig blev någon försäljningssuccé. Hen konstaterade också att hen nu sitter fast med en iPhone SE av första generationen med 4-tumsskärm för att överhuvudtaget få en mindre telefon.

Som svar på zeino skrev läsaren ”MrBond007”: ”iPhone 13 mini har en väldigt lojal fanskara. Det finns fortfarande personer som letar efter helt nya iPhone 13 mini år 2025. Det är verkligen synd att folk missade Mini-modellen, för det är faktiskt en utmärkt telefon, och med tillbehör som MagSafe och portabla batterier är batteritiden inte alls ett så stort problem som många får det att verka.”

Jag minns även någon på Instagram som frågade om telefoner och påpekade hur små händer personen hade. Utan någon vilja att byta till Android valde hen till slut en rekonditionerad iPhone 13 mini framför nyare och mer avancerade Apple-telefoner.

MrBond007 svarade också direkt på min artikel och skrev: ”Jag håller inte alls med och tycker att allt över cirka 5,4 tum är för stort och svårt att använda med en hand. iPhones har blivit alldeles för stora de senaste 8–10 åren, med start runt iPhone 6 och 6S Plus.

Det är inte bara storleken som är problemet, utan också hur tunga telefoner har blivit. Många använder lillfingret för att stödja telefonen, och det finns mängder av kommentarer på nätet från personer som säger att de får ont i lillfingret eftersom telefoner är så tunga i dag. Jag menar, pop-socket uppfanns så att man istället kan vila telefonen på långfingret, en lösning på ett problem vi själva har skapat.”

Han fortsatte med att säga att iPhone 13 mini har den perfekta storleken och att större telefoner är ”objektivt sämre”, och drog en parallell till hur konsumenter väljer SUV:ar framför mindre bilar trots att de är tyngre, svårare att manövrera och erbjuder sämre köregenskaper.

Är plus-storleken på väg bort?

Jag tycker inte att större telefoner är objektivt sämre än sina mindre föregångare. När det gäller prestanda, batteritid och kamerauppsättningar är de ofta bättre. Samtidigt håller jag delvis med om att det verkar finnas en accepterad uppfattning i telefonvärlden om att större automatiskt är bättre, utan någon riktigt tydlig logik bakom.

På min pendling ser jag ofta personer med mindre händer än mina som febrilt använder stora plus-telefoner. Det är som om tvåhandsanvändning har blivit norm, medan några få envisa typer som jag själv försöker använda stora telefoner med en hand, tappar greppet och ser dem störtdyka mot marken.

Trots att det verkar finnas både uppskattning och efterfrågan på små telefoner, sålde de som faktiskt fanns inte i några större volymer, och de stora tillverkarna verkar inte särskilt intresserade. Tunnare telefoner, ja, men mindre, nej.

En del av mig tror att iPhone 12 mini kom vid fel tidpunkt. Den lanserades när stora telefoner stod i centrum, med Samsung som i praktiken återupplivade Galaxy Note-serien genom Galaxy S22 Ultra och Apple som ökade skärmstorleken på sina Pro-modeller. Det gjorde större telefoner till tidens ideal, medan mindre modeller med mindre batterier hamnade lite i skymundan.

Nu känns det däremot som att vi närmar oss en tid där människor inte nödvändigtvis vill att de största och mest avancerade telefonerna ska dominera deras liv. Tankar om att begränsa skärmtid och ta digitala pauser blir allt vanligare, något jag själv blivit mer medveten om i takt med hur lätt det är att fastna i oändlig scrollning bland allt mer toxisk social media och korta uppmärksamhetskrävande videor.

Det kan vara därför vi ser ett ökat intresse för äldre telefoner, och hur kollegor som Jamie Richard hyllar fördelarna med ”retro-telefoner” som iPhone 5s. Kanske är det nu rätt läge för tillverkare att utforska mindre och enklare telefoner igen, sådana som känns mer som verktyg än som tidslukande fickdatorer. En tidig indikation på den här känslan är Ikko MindOne Pro, en kompakt telefon som visades upp på CES 2026 och som ser ut som ett elegant motgift mot dagens allestädes närvarande stora telefoner.

Själv har jag turen att det jag skulle kalla en mellanstor telefon, mellan 6,1 och 6,3 tum, passar mina händer bra. Men jag skulle inte ha något emot att se en ny våg av små telefoner som gör det mindre lockande att försvinna in i sociala medier och streaming, och istället fungerar bra nog för att skicka meddelanden, följa vägbeskrivningar i Google Maps och ta någon enstaka bild.