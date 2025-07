Er moderne telefoner kjedelige? Vi spurte 1500 lesere tidligere i år, og hele 78 % sa ja.

Mobilbransjen har gått fra å være full av sære og spennende ideer (husker du LG Wing?) til å være bokstavelig talt mye mer kantete og monoton i designet sitt i dag.

Nothing har imidlertid gått sin egen vei. Selskapet, som ble grunnlagt i 2021 av OnePlus-medgründer Carl Pei, har holdt fast ved visjonen om å «gjøre teknologien morsom igjen». Nothing-telefoner er designet for å skille seg ut – og den nye Nothing Phone 3 gjør absolutt det.

Nothing kaller dette sin «første ekte flaggskiptelefon», og det er mildt sagt en merkelig kreasjon. Se for deg et barn som dypper et gammelt skyvepuslespill i lim og fester tre svarte skjorteknapper på toppen – det er slik Phone 3 ser ut. Bak det lekne ytre skjuler det seg imidlertid spesifikasjoner som faktisk kan konkurrere med de beste telefonene på markedet.

Så hva er nytt sammenlignet med den kritikerroste – men ikke spesielt flaggskiplignende – Nothing Phone 2? For det første er de lineære Glyph-lysene borte, erstattet av et nytt grensesnitt kalt Glyph Matrix.

Denne interaktive linjen sitter øverst til høyre på telefonens 6,67-tommers bakside og kan vise en rekke innhold – fra personlige varsler til «Glyph Toys» (les: selskapsspill) som Spin the Bottle og Rock, Scissors, Bag. Den kan til og med fungere som en pikselbasert selfie-søker – et retro-tillegg for alle som savner Game Boy-kameraet.

Utover det er det flere designendringer. Phone 3 beholder den klassiske, modulære Nothing-stilen, men kameralinsene er nå frittstående – ikke i en rund eller oval modul som på Phone 3a og Phone 3a Pro.

Denne kameraoppsettet kan vise seg å være den mest kontroversielle designdetaljen – men vi liker det abstrakte og asymmetriske uttrykket. Tidligere Nothing-telefoner var unike, ja visst, men ikke på denne måten.

Når det gjelder selve kameraene, får vi et nytt oppsett med et 50 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera og et helt nytt 50 MP telefotokamera med 3x optisk zoom. Vi har ikke testet kameraene skikkelig ennå, men på papiret ser det ut som ekte flaggskipytelse.

Foran er det et 50 MP selfiekamera – sammenlignet med 32 MP på Nothing Phone 2. Den lille røde prikken på baksiden? Den lyser opp når du tar opp video med et av de tre bakkameraene.

Innvendig drives telefonen av den nye Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Nothing bruker ikke den kraftigste Snapdragon 8 Elite-brikken, men vi har tidligere argumentert for hvorfor det ikke burde være et problem. Etter en kort stund med telefonen på lanseringsarrangementet i London, følte vi fortsatt at 8s Gen 4 virket mer enn tilstrekkelig til å drive Nothing OS 3.5 – og etter hvert OS 4.0.

Brikken er paret med et 5150 mAh silisium-karbonbatteri – en batteriteknologi som fortsatt er uvanlig blant de beste Android-telefonene. 65 W hurtiglading er også et klart steg opp fra Phone 2s 45 W.

Andre funksjoner inkluderer IP68 støv- og vannmotstand, Corning Gorilla Glass og en ny Essential Search-funksjon som fungerer sammen med den fysiske Essential-knappen som ble introdusert med Phone 3a Pro.

Vi har ikke hatt tid til å teste disse verktøyene grundig ennå, men én ting er allerede klart: Phone 3 er ulik alle andre telefoner på markedet. Hvis ytelsen lever opp til Nothing sitt «flaggskip»-løfte – og Snapdragon 8s Gen 4 kan konkurrere med for eksempel Googles Tensor G5 – kan dette faktisk bli årets mest interessante telefon.

Prisen starter på 10 790 kroner for modellen med 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass, og øker til 11 790 kroner for varianten med 16 GB og 512 GB. Det plasserer Nothing Phone 3 i samme klasse som iPhone 16, Samsung Galaxy S25 og Google Pixel 9 – så følg med for å få med deg vår fullstendige anmeldelse for å se om den kan konkurrere med de store navnene.