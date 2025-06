Akkurat nå er jeg takknemlig for alt som gir en pause fra den evige AI-debatten i telefonmarkedet, men jeg må dessverre sprekke Apple- og Samsung-boblen: denne trenden med slanke telefoner vil aldri ta av.

Hvis du lurer på hva jeg snakker om, satser både Apple og Samsung stort i år på nye telefonmodeller der tynnhet er det viktigste. Samsung Galaxy S25 Edge er ikke lenger bare et rykte, og selv om iPhone 17 Air fortsatt holdes bak lukkede dører, er det i utgangspunktet gitt at den vil bli presentert under Apples lansering i september.

Det er verdt å merke seg at to av verdens største telefonprodusenter hopper på akkurat den samme trenden samtidig, og det vil sannsynligvis føre til at mindre produsenter prøver å ta det med. Men i motsetning til brettbare telefoner – som faktisk kan betraktes som den nyeste store innovasjonen – ser jeg rett og slett ikke for meg at dette formatet vil slå an. Du trenger bare å se på Apples nylige historie for å forstå hvorfor.

Apples nylige feiltrinn forteller mye

iPhone 13 mini (over) slet med å ta av da den ble lansert. (Image credit: TechRadar)

Det smerter meg å si det, men iPhone mini- og iPhone Plus-serien var en fiasko, med betydelig svakere salg enn standard- og Pro-modellene.

Det er synd, for jeg var fullstendig overbevist om verdien av iPhone 13 mini. Den tilbød samme brikkesett og kamera som den vanlige iPhone 13, men til en lavere pris og i en elegant formfaktor som kunne brukes med én hånd – noe som knapt er tilfelle med de fleste toppmodeller i disse dager.

Jeg har brukt iPhone 16 Plus i det siste, og i motsetning til mange andre setter jeg stor pris på hvordan den er plassert i sortimentet. For de som ønsker en større skjerm for lesing, filmer eller et tastatur, gir iPhone 16 Plus bedre valuta for pengene enn den dyrere iPhone 16 Pro Max.

Det er åpenbart at de fleste av Apples kunder er uenige med meg – og jeg tror det samme vil gjelde for iPhone 17 Air.

Til tross for at mini-modellene var billigere, klarte verken iPhone 12 mini eller iPhone 13 mini å tiltrekke seg nok kjøpere – deres 5,4-tommers skjermer var rett og slett for nisjepregede. I mellomtiden har de høyere prisene på Plus-modellene vist seg å være for mye for prisbevisste forbrukere, og nå ser det ut til at iPhone 17 Air vil erstatte Plus-modellen i årets modellutvalg.

Det handler om å finne den rette balansen mellom pris og funksjonalitet – og dessverre tror jeg ikke iPhone 17 Air vil finne den balansen heller.

Derfor vil iPhone 17 Air mislykkes

Selv om detaljene sannsynligvis vil endre seg før den offisielle kunngjøringen, tyder ryktene på at iPhone 17 Air – akkurat som den billigere iPhone 16e – bare vil få ett kamera på baksiden.

Man kan anta at det enklere kameraet er en del av strategien for å gjøre telefonen så tynn som mulig, og Apple ser ut til å ha lykkes med det. De siste ryktene snakker om en tykkelse på bare 5,65 mm og en vekt på bare 145 gram. Imponerende ingeniørkunst, absolutt – men sannsynligvis på bekostning av en annen viktig faktor: batteritid.

Apple burde slutte å eksperimentere med størrelsesvariasjoner som aldri egentlig slår an, og i stedet lansere den lenge etterlengtede brettbare iPhone-modellen.

Det sies at iPhone 17 Air kan få et bittelite batteri på 2800 mAh, noe som er så godt som ingenting sammenlignet med dagens standarder og kan gjøre det vanskelig å komme seg gjennom en hel dag på en lading. Hvis Apple utstyrer modellen med et supereffektivt silisium-karbonbatteri, blir batteritiden kanskje ikke et problem – men det vil fortsatt være kompromisser når det gjelder utholdenhet.

På dette tidspunktet skulle man kanskje tro at med færre kameraer og et dårligere batteri, burde iPhone 17 Air i det minste være rimelig. Men det ser dystert ut der også.

Alt peker mot at iPhone 17 Air får en startpris på 899 dollar – noe som plasserer den i nøyaktig samme problematiske prisklasse som Plus-serien, men denne gangen med enda færre funksjoner enn du sannsynligvis vil få med den billigere iPhone 17.

Etter min mening bør Apple slutte å eksperimentere med størrelsesvariasjoner som aldri egentlig lander, og i stedet lansere den lenge etterlengtede brettbare iPhone-modellen. Uansett ville den tilby en opplevelse du ikke kan få på noen annen iPhone.