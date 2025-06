Apple jobber angivelig med haptiske knapper for iPhone, iPad og Apple Watch

Haptiske knapper kan være på vei til Apple-produkter

De er mer slitesterke og kan tilpasses

Det er imidlertid usannsynlig at vi vil se dem i iPhone 17

Haptiske knapper – også kjent som faststoffknapper – beveger seg ikke fysisk. I stedet gir de fingrene vibrasjonsbasert tilbakemelding som simulerer et klikk. Apple bruker allerede teknologien i MacBook-styreflatene sine, og nå ser det ut til at den er på vei til mange flere enheter.

Ifølge den kjente tipseren Instant Digital (via MacRumors) utforsker Apple nå muligheten for å introdusere haptiske knapper til iPhone, iPad og Apple Watch – selv om det ikke ser ut til at vi vil se dem i årets kommende modeller.

Dette er ikke første gang vi har hørt om dette – det gikk allerede rykter i forkant av iPhone 15-serien – men nå ser det ut til at planene er tilbake på tegnebrettet, og denne gangen er det ikke bare for iPhone.

Vi har ikke fått så mye mer informasjon, men fordelene med haptiske knapper er åpenbare: De slites mindre (siden de ikke beveger seg) og de er mer tilpassbare.

Kan begynne forsiktig

Vi kan også få se haptiske knapper på Apple Watch. (Image credit: Apple)

Ser man lengre frem i tid, kan teknologien imidlertid begynne å dukke opp i Apple-produkter fra 2026 og utover – spesielt hvis Apple begynner å spre produktlanseringene sine mer. Det er også mulig at knappene vil begynne å være delvis haptiske.

For eksempel har iPhone 16 en kamerakontrollknapp som er delvis haptisk. Den bruker en teknologi som er en hybrid mellom solid-state og fysiske komponenter – noe som tyder på at Apple allerede eksperimenterer med overgangen til fullt haptiske løsninger.

Andre lekkasjer har antydet at Apple jobber med en fremtidig iPhone med en heldekkende skjerm – uten rammer eller Dynamic Island – og rykter om en portløs iPhone har sirkulert i årevis. Haptiske knapper kan være en annen del av de større planene.

