iPhone Fold får ikke innebygget Touch ID-sensor i skjermen

Touch ID ventes på den kommende brettbare iPhone

Sannsynligvis integrert i av/på-knappen

Samme funksjon finnes allerede på flere Apple iPad-er

Etter flere år med rykter kan det nå være mindre enn 12 måneder unna lanseringen av den første brettbare iPhone-modellen – og ifølge en velinformert lekkasje vil den sannsynligvis få Touch ID innebyget i av/på-knappen, i stedet for under skjermen.

Dette kommer fra analytiker Ming-Chi Kuo, en av de mest pålitelige kildene når det gjelder Apples spådommer, og er et svar på «markedsrykter» om at fingeravtrykksskanneren ville bli plassert under skjermen – som på mange av de beste Android-telefonene.

Apple har selvfølgelig aldri plassert en Touch ID-sensor under skjermen på noen av produktene sine, selv om teknologien har blitt innebygd i av/på-knappen på flere iPad-er, med utgangspunkt i iPad Air 4 som ble annonsert i september 2020. Det er tilnærmingen den første brettbare iPhone-modellen vil ta, sier Kuo. Analytikeren har kommet med denne spådommen i flere måneder nå, men mente tydeligvis at det var nok rykter om det motsatte til å understreke poenget.

Inget Face ID

Six months ago, I predicted the foldable iPhone would use side-button Touch ID. There are now market rumors that it will adopt an under-display ultrasonic fingerprint sensor, but I think that’s unlikely. It’s expected that Luxshare ICT will supply the side-button Touch ID module… https://t.co/KsGu49JXkPSeptember 1, 2025

Det er verdt å merke seg at Kuo ikke sier at en innebygd Touch ID-sensor under skjermen er helt uaktuelt, bare at det er «usannsynlig» på dette tidspunktet – han går til og med så langt som å navngi produsenten som forventes å levere Touch ID-modulen til av/på-knappen.

Det har vært kjent lenge at den brettbare iPhone-modellen vil bruke Touch ID. Den mest sannsynlige grunnen til ikke å implementere Face ID er at de nødvendige kameraene og sensorene ville gjøre enheten for tykk.

Det er fornuftig for Apple å velge en teknologi som allerede finnes i flere av nettbrettene deres: det betyr at den kan holde kostnadene nede så mye som mulig, og den brettbare iPhone-modellen er i praksis en iPad (det har gått rykter om en 7,8-tommers hovedskjerm).

Vi burde få vite det sikkert i september 2026, som er tidspunktet da de fleste lekkasjer er enige om at vi vil se iPhone Fold gjøre sin første offisielle debut. Men nå er det iPhone 17-lansering.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Videre lesning

Vil du ha en brettbar mobil allerede nå? Se nedenfor!