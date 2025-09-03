iPhone Fold kommer inte med en inbyggd Touch ID-sensor i skärmen

Touch ID förväntas på den kommande vikbara iPhonen

Mest sannolikt integrerat i strömknappen

Samma funktion finns redan på flera Apple iPads

Efter många års rykten kan vi nu vara mindre än 12 månader från lanseringen av den första vikbara iPhonen – och enligt en välinformerad läcka kommer den sannolikt att ha Touch ID inbyggt i strömknappen, istället för under skärmen.

Detta kommer från analytikern Ming-Chi Kuo, en av de mest pålitliga källorna när det gäller Apple-förutsägelser och är ett svar på ”marknadsrykten” om att fingeravtrycksläsaren skulle placeras under skärmen – som på många av de bästa Android-telefonerna.

Apple har förstås aldrig satt en Touch ID-sensor under skärmen på någon av sina produkter, även om teknologin har byggts in i strömknappen på flera iPads, med start från iPad Air 4 som tillkännagavs i september 2020. Det är det tillvägagångssättet den vikbara iPhonen kommer att använda, säger Kuo. Analytikern har gjort den här förutsägelsen i flera månader nu, men ansåg uppenbarligen att det fanns tillräckligt många rykten om motsatsen för att klargöra saken.

Inget Face ID

Six months ago, I predicted the foldable iPhone would use side-button Touch ID. There are now market rumors that it will adopt an under-display ultrasonic fingerprint sensor, but I think that’s unlikely. It’s expected that Luxshare ICT will supply the side-button Touch ID module… https://t.co/KsGu49JXkPSeptember 1, 2025

Det är värt att notera att Kuo inte säger att en inbyggd Touch ID-sensor under skärmen är helt utesluten, bara att det är ”osannolikt” i nuläget – han går till och med så långt som att namnge tillverkaren som förväntas leverera Touch ID-modulen för strömknappen.

Under lång tid har det stått klart att den vikbara iPhonen skulle använda Touch ID. Den mest sannolika anledningen till att Face ID inte implementeras är att de nödvändiga kamerorna och sensorerna skulle göra enheten för tjock.

Det är logiskt att Apple väljer en teknologi som redan finns i flera av deras surfplattor: det innebär att man kan hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt, och den vikbara iPhonen är i praktiken en iPad (en huvudskärm på 7,8 tum har ryktats).

Vi bör veta säkert i september 2026, vilket är när de flesta läckor är överens om att vi kommer att se den här iPhone Fold göra sin första officiella debut. Innan dess är det dags för lanseringen av iPhone 17 nästa vecka.

