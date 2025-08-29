5 måter iPhone 17 Pro kan (og burde) slå iPhone 16 Pro på

Den nye iPhone 17 Pro er nesten her, ettersom Apple har sendt ut invitasjoner til et arrangement 9. september hvor vi mest sannsynlig vil se den.

Som vanlig har vi allerede en god idé om hva vi kan forvente, ettersom dusinvis av påståtte lekkasjer og rykter har dukket opp de siste månedene.

Disse ryktene peker mot en telefon som bør være en stor oppgradering fra iPhone 16 Pro, så nedenfor har vi listet opp fem måter iPhone 17 Pro sannsynligvis vil overgå forgjengeren på.

1. Oppgraderte kameraer

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det ser ut til at kameraer kan bli et viktig fokus for Apple i år, ettersom flere rykter har antydet at iPhone 17 Pro kan få et telefotokamera på 48 MP.

Det ville være et stort sprang fra det nåværende 12 MP telefotokameraet, og ville bety at alle de tre bakre kameraene ville få 48 MP (ettersom hovedkameraet og ultravidvinkelkameraet på iPhone 16 Pro angivelig er uendret).

Flere kilder har også pekt på et selfiekamera på 24 MP, som igjen vil være en oppgradering fra dagens 12 MP-kamera. På den måten ville ingen objektiver føles skuffende når det gjelder megapiksler på iPhone 17 Pro.

I tillegg til dette er det også en mulighet for at iPhone 17 Pro kan få en mekanisk blender, som vil tillate justering av blenderåpning og dybdeskarphet, samt støtte for 8K-video (opp fra 4K på den nåværende modellen).

Vi er mindre sikre på disse to funksjonene, ettersom de ikke har blitt snakket om så ofte, men selv om vi bare får flere megapiksler, ville det være en merkbar forbedring.

2. Enda mer kraft

Death Stranding på iPhone 16 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hver nye Pro-modell av iPhone får et nytt og kraftigere brikkesett enn det forrige, og iPhone 17 Pro er intet unntak. Flere lekkasjer peker mot en A19 Pro-brikke.

Det ville være et steg opp fra A18 Pro i iPhone 16 Pro, og selv om vi ikke vet nøyaktig hvor mye bedre den nye brikken vil bli, vil den garantert føre til enda raskere og jevnere ytelse – noe som er imponerende, med tanke på at iPhone 16 Pro allerede er en av de kraftigste telefonene du kan kjøpe.

iPhone 17 Pro kan også få 12 GB RAM, noe som vil gi den 4 GB mer enn iPhone 16 Pro, noe som ytterligere forbedrer ytelsen.

3. Nytt design

Et uoffisielt bilde som viser det mulige designet til iPhone 17 Pro. (Image credit: Front Page Tech / @asherdipps‬)

Den mest åpenbare oppgraderingen – eller i det minste endringen – med iPhone 17 Pro blir kanskje designet, ettersom de fleste lekkasjene er enige om at telefonen vil få et helt nytt utseende.

De største endringene vil sannsynligvis komme på baksiden, som angivelig vil få en stor kameramodul som går horisontalt over telefonen – et utseende som minner litt om Google Pixel 10, selv om kameramodulen her sannsynligvis vil bli enda større.

Vi kan tenke oss at ikke alle vil elske det nye utseendet, men det vil definitivt friske opp en modell som ellers risikerer å føles litt gammel i designet.

4. Omvendt trådløs lading

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det er uklart om iPhone 17 Pro vil få et større batteri enn iPhone 16 Pro, men den kan få en ny ladefunksjon, ettersom flere kilder har hevdet at Apple tester telefonen med omvendt trådløs lading.

Dette vil gjøre det mulig å bruke telefonen som en trådløs ladeplate, slik at du kan plassere AirPods eller Apple Watch på baksiden og la dem lade ved å trekke strøm fra telefonens (betydelig større) batteri.

Men bare fordi Apple tester en funksjon betyr det ikke nødvendigvis at den faktisk blir lansert, så vi er usikre på om omvendt trådløs lading faktisk vil dukke opp.

5. Et dampkammer

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Avslutningsvis kan iPhone 17 Pro også få et dampkammer, som kan bidra til å holde telefonen kjølig under krevende oppgaver som avansert mobilspilling.

Ved å holde temperaturen nede, kan telefonen også opprettholde toppytelsen lenger, og det kan også gi batterilevetiden et løft, selv om iPhone 17 Pro ikke vil få et større batteri enn iPhone 16 Pro.

Kombinert med et nytt brikkesett og mer RAM kan et dampkammer få telefonen til å føles betydelig raskere enn den allerede raske iPhone 16 Pro.