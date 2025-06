Den andre iOS 26-utviklerbetaen er ute nå

Den gjør en endring i Kontrollsenteret som forbedrer lesbarheten

Den inkluderer også andre endringer og tillegg, som ordreoppfølging og en gjenopprettingsassistent

Den andre utviklerbetaen av iOS 26 er allerede utgitt, og den inkluderer en liten endring som kan utgjøre en stor forskjell for brukerne.

Med iOS 26 introduserer Apple et nytt utseende for grensesnittet, kjent som «Liquid Glass», hvor en stor del av det består av mer glasslignende, gjennomsiktige elementer. Men når det gjelder Kontrollsenter, kan det hende at Apple har gått litt for langt – i den første betaen var kontrollene vanskelige å skille mot visse bakgrunner.

I denne andre betaen av iOS 26 er ikke bakgrunnen og ikonene i Kontrollsenteret like gjennomsiktige, som du kan se på sammenligningsbildet nedenfor (delt av MacRumors). Det viser det originale designet til venstre og den nye, litt mindre gjennomsiktige versjonen til høyre.

Kontrollsenteret i iOS 26 beta 1 til venstre og beta 2 til høyre. (Image credit: Apple / MacRumors)

Dette burde gjøre det enklere å finne de riktige kontrollene, men det er ikke den eneste endringen i den nye betaversjonen.

Det finnes også et nytt alternativ i tilgjengelighetsmenyen kalt «Reduser gjennomsiktighet», som lar brukere gjøre bakgrunnen til kontrollene mindre gjennomsiktig. Det finnes nå også en tilgjengelighetsseksjon i App Store-oppføringer, slik at du kan se hvilke tilgjengelighetsfunksjoner en app har.

Ordresporing og assistert gjenoppretting

Wallet-appen kan nå bruke Siri til å spore bestillinger – selv om de ikke ble gjort med Apple Pay. Det er også en ny ringetone (som deler brukerne inn i to leire), en ny widget for Live Radio i Apple Music, og den nye faneknappen har blitt flyttet i Safaris fanebehandling.

Den introduserer også en ny funksjon kalt «Recovery Assistant», som betaversjonens utgivelsesnotater beskriver som «en ny måte å gjenopprette enheten din på hvis den ikke starter opp riktig. Den kan skanne etter problemer og prøve å fikse dem hvis de blir funnet.»

Det er den største nyheten, men det er også noen mindre endringer, som en ny beskrivelse av strømsparingsmodus, og det er sannsynlig at flere justeringer og tillegg vil bli avslørt i løpet av de kommende dagene.

Hvis du vil prøve disse endringene selv og har en kompatibel iPhone, kan du det – bare sjekk ut vår guide om hvordan du laster ned iOS 26-utviklerbetaen for å få fullstendige instruksjoner.

Med mindre du absolutt må ha den med en gang, burde du unngå å installere betaversjoner på din primære enhet, da de av natur er mindre stabile enn ferdig programvare.