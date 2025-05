Apple har nå offisielt annonsert datoen for sin neste WWDC-hovedtale, med Apples administrerende direktør Tim Cook som inntar scenen i Apple Park klokken 19.00 britisk tid den 9. juni 2025.

Invitasjoner til arrangementet, som vil dekke alle Apples store plattformer og kanskje til og med inneholde noen overraskelser, gikk ut 20. mai (ja, samme dag som Googles I/O-hovedinnlegg ...). TechRadar har mottatt invitasjonene og vil rapportere direkte fra stedet.

Men hva kan vi egentlig vente oss av et av Apples største arrangementer i år? Produktlanseringer er sjeldne, men ikke helt uaktuelle på dette arrangementet – hovedinnlegget er først og fremst der for å sette tonen for Apples kommende år. Spesielt ved å vise oss hvordan den neste versjonen av iOS vil se ut, ettersom den baner vei for lanseringen av iPhone 17-serien, som de fleste venter at kommer i september.

WWDC 2025 markerer også ettårsjubileet for introduksjonen av Apple Intelligence. Med tanke på at Apple bare klarte å levere en brøkdel av det de lovet i juni 2024, er det uklart hvordan selskapet vil takle AI-utfordringen denne gangen.

Det er flere rapporter om uro bak kulissene, der Apple reorganiserer Apple Intelligence-teamet sitt og prøver å gjenopplive sitt satsing på å levere en fornyet versjon av Siri som kan konkurrere med Gemini og ChatGPT.

Noen mener at Apple ikke engang vil nevne Siri, men i stedet fokusere på Apple Intelligence slik det er i dag og snakke om noen funksjonsforbedringer. Det er usannsynlig at de vil love noen banebrytende generative AI-funksjoner, spesielt etter å ha lovet for mye i fjor.

La oss ta en titt på hva vi faktisk forventer at Tim Cook og teamet hans vil avsløre.

iOS 19

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Selv om Apple kanskje ikke lover en helt ny Siri på WWDC 2025, kan vi fortsatt få en smakebit på hva som kommer. For hvordan kunne Apple lansere iOS 19 uten en oppdatert Siri fullpakket med Apple Intelligence-funksjoner?

Vi forventer at Apple vil veilede oss gjennom en lang liste med designendringer i iOS 19, inkludert en ny Kamera-app og kraftigere og mer moderniserte widgeter.

Den største nyheten kan være en ny startskjerm som ligner mer på grensesnittet vi ser i Vision Pro. Hvorfor Apple ville bruke sin ustø mixed reality-plattform som utgangspunkt for design er et mysterium som vi får svar på 9. juni.

Det kan også være flere nye funksjoner innen kommunikasjon, for eksempel ende-til-ende-kryptering for RCS-meldinger og muligheten til å synkronisere registreringer for offentlige Wi-Fi-nettverk på tvers av enheter.

iPadOS 19

(Image credit: Future)

Det blir interessant å høre hvordan Apple forklarer det som sannsynligvis vil bli en enda tettere fusjon av iPadOS- og macOS-funksjonalitet i iPadOS 19.

Apple kan komme til å gjøre dette fordi det lenge har vært en etterspørsel etter at iPaden skal matche Mac-en når det gjelder produktivitetsfunksjoner. Ja, vi vet at det er et nettbrett, men mange bruker i dag iPad-er med et fysisk tastatur og behandler dem som lette laptoper. Den begrensede muligheten til å ha mer enn for eksempel fire vinduer åpne samtidig og den begrensede muligheten til å tilpasse grensesnittet som på en Mac er ting som irriterer brukerne.

Men hvordan Apple presenterer dette vil være avgjørende. De må kunne inspirere nye iPad-brukere samtidig som de tilfredsstiller – og ikke skremmer bort – lojale brukere som har hatt nettbrettet siden lanseringen i 2010.

macOS 16

(Image credit: Future/Jacob Krol)

De fleste forventer at Apples programvaresjef Craig Federighi vil avduke en større redesign av macOS, en som – akkurat som iOS 19 – skal hente inspirasjon fra Vision Pro-grensesnittet. Selv om headsettets blikk- og bevegelsesbaserte grensesnitt har blitt godt mottatt, er det vanskelig å se nøyaktig hvordan det vil fungere på en Mac. Federighi vil imidlertid ha noen spennende demonstrasjoner å tilby.

Det spekuleres også i om dette kan være tidspunktet da Apple endelig avduker en macOS som er optimalisert for berøringsskjermer. Vi forventer at Apple vil bevege seg nærmere en sammenslåing av iPadOS og macOS (se ovenfor).

Andre områder som macOS 16 sies å fokusere på i hovedtalen er forbedret Wi-Fi-håndtering, nye batterikontroller, integrasjon med Google Gemini – og selvfølgelig avsløringen av det nye navnet. Akkurat nå heter versjonen «Sequoia».

watchOS 12

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Dette kan bli et spennende øyeblikk for Apple Watch-fans, ettersom watchOS 12 kan introdusere støtte for blodtrykksmåling og en ny AI-basert helsecoach (det er fortsatt uklart om den vil hete «Apple Intelligence Health Coach» eller bare «AI Health Coach»).

Apple Intelligence for grunnleggende funksjonalitet kan også komme til Apple Watch. Igjen er det imidlertid usannsynlig at det blir en større oppdatering til Apple Intelligence, men snarere en portering av funksjonalitet fra iOS – i et mer portabelt format.

tvOS og AirPods

(Image credit: Future)

Vi spurte Matt Bolton, underholdningsredaktøren vår, om hva vi kunne vente oss av den neste versjonen av tvOS, operativsystemet som kjører på Apple TV. Han fortalte meg at vi burde regne med et visst nivå av intelligens i både tvOS og AirPods.

«I tvOS vil du sannsynligvis kunne be om filmer og TV-serier på en mer naturlig måte, selv om du ikke vet navnet – eller be om anbefalinger basert på hva du liker. Dette er allerede vanlig i andre AI-drevne smarte strømmeenheter.»

Når det gjelder AirPods, forventer Bolton «AI-basert live-oversettelse og en generelt smartere Siri-samtaleopplevelse», avhengig av hvor langt Apples intelligens har utviklet seg.

Så det er det som mest sannsynlig vil skje. Det Bolton håper imidlertid på, er at Apple vil kunngjøre «Bluetooth LE Audio og Auracast-støtte innebygd i iOS, med tilsvarende støtte for AirPods». Det ville muliggjøre trådløs lyd av høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet.

En ting til …

Når det gjelder et Apple-hovedinnlegg, kan man aldri utelukke en overraskelse. Tidligere har vi sett glimt av nye Mac Pro-modeller, nye MacBooks og Vision Pro.

I år er det en sjanse for at vi får se nye Mac-er, samt noe nytt innen blandet virkelighet og AR – som en Vision Pro Lite eller Apple Glasses.

Det er også en liten sjanse for at Tim Cook kan hinte til en første brettbar iPhone eller til og med den ultratynne iPhone 17 Air.

La oss være ærlige – Apple trenger litt stjernestatus i år for å distrahere fra det som har vært et noe ustabilt 12-månedersvindu.

Kom tilbake hit til TechRadar for å få med deg alle nyhetene direkte fra utviklerarrangementet når det skjer!