Sony bekrefter at PSVR 2 er på vei til PS5, sammen med en ny VR-kontroller

PSVR 2 er nå et faktum. PlayStation-tilhengere som har lengtet etter VR-nytt for PS5 har i dag fått litt mer kjøtt på beinet. Den offisielle PlayStation-bloggen publiserte i dag et innlegg som introduserer PSVR 2, og avslører de første detaljene rundt hva man kan forvente av VR på PS5.



Innlegget greier ut om hvordan PlayStation VR-teamet tok lærdom av hvordan original-enheten var utformet, som i sin tid ble lansert som ekstrautstyr for PS4 (i 2016.) Forbedringene teamet har fokusert på inkluderer bedre oppløsning, FOV (field of view) samt oppgraderinger i enhetens bevegelsessporing og innganger.

Best av alt det nye vi har fått stifte bekjentskap med er at PlayStation VR på PS5 kommer til å være koplet til maskinen via én enkelt ledning. Dette blir med andre ord noe helt annet enn PSVR på PS4, der man måtte holde styr på flerfoldige kabler og adaptere. Den nye kabelen gjør at det blir mindre rot, og at det blir langt tryggere å slå seg løs i området man spiller.

PlayStation 5 VR 2

Et annet fokusområde for utviklerne har vært arbeidet med nye VR-kontrollere som skal integrere innovasjoner fra PS5s DualSense-kontrollere. Det ble ikke lagt frem noe inngående om nøyaktig hva PSVR 2 skal stjele fra DualSense, men det er sannsynlig at det er snakk om haptisk feedback og lignende.



Blogginnlegget om PSVR 2 klargjorde at dette er snakk om et prosjekt som er i oppstartsfasen, og at vi ikke kommer til å få se enheten i butikkhyllene med det første, og PlayStation-bloggen bekreftet implisitt at PSVR 2 ikke kommer til å bli lansert i 2021.

Innlegget nevnte også at «utviklere har startet arbeidet med å lage nye verdener du kan utforske i VR.» Dermed er det ikke urimelig å anta at vi snart kommer til å høre mer om PSVR 2-spill i tiden fremover mot lansering av selve hodesettet.