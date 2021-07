Rykter om spinnville kameraer og tidlig lansering for Samsung Galaxy S22

Nå som listen over kommende 2021-flaggskip begynner å minke har lekkasjemakerne på nett rettet øynene mot 2022 og Samsung Galaxy S22-serien, som ifølge de seneste lekkasjene kan være på vei til forbrukere så tidlig som januar.



Dette ifølge «flere industrikilder» som har vært i kontakt med Pulse News, og selv om det er magert med inngående informasjon angående hvor dette kommer fra, høres likevel januar relativt sannsynlig ut, gitt at Samsung Galaxy S21-serien ble lansert i januar i år.



Samtidig er det slik at årets lansering kom tidligere enn normalt, tidligere har nye modeller i Galaxy S-serien blitt lansert i februar og mars, så vi holder også en knapp på at Samsung i det minste har vurdert dette lanseringsvinduet i 2022.

Det er imidlertid ikke bare informasjon om lanseringsdato som har lekket på nett. Nettstedet hevder også at Samsung Galaxy S22 Ultra kommer til å ha et kamerasystem med fem linser på baksiden av telefonen, og at hovedsensoren skal være på hele 200 MP og ta i bruk teknologi signert Olympus.



Sensoren på 200 MP har vi hørt rykter om tidligere, og vi vet faktisk at Samsung jobber med et 200 MP-kamera fra før av. Likevel er det ikke alle som deler tanken om at Samsung skal oppgradere hovedkameraet. En fersk lekkasje fra en troverdig kilde vitner om at denne sensoren faktisk ikke er på vei til Samsung Galaxy S22, men at selskapet heller vil fortsette på 108 MP.



Bruken av Olympus-merkevaren Galaxy S-serien er også noe som har blitt ymtet om på nett tidligere, og det kommer i kjølvannet av at andre smarttelefonprodusenter har inngått partnerskap med større kameramerker (det seneste eksemplet er OnePlus og Hasselblad), så det ville ikke vært spesielt overraskende. Når det er sagt, så blir dette som upløyd mark å regne for Samsung, og kameraene på flaggskiptelefonene fra sørkoreanerne er allerede regnet som svært gode, så om de har stort å tjene på å knytte seg til store fotovaremerker er vanskelig å si.

Fem kameraer kan være i overkant

Så må vi nesten snakke litt om påstanden om at Samsung Galaxy S22 Ultra kommer til å få fem kameraer på baksiden. Dette, så vidt vi vet, er ny informasjon, men høres likevel relativt sannsynlig ut. Dette vil i så fall bety at S22 Ultra vil få ett ekstra kamera kontra forgjengeren Samsung Galaxy S21 Ultra, men det er et antall vi tidligere har sett i modeller som Nokia 9 PureView, og kan fungere godt som et differensierende aspekt.



Samtidig har vi hørt, fra andre kanter, at Galaxy S22 Ultra kan finne på å ha en zoomlinse med optisk zoom fra minste til største til minste brennvidde (med andre ord, optisk zoom hele veien, ingen digital zoom/crop). Dette til forskjell fra S21 Ultra, som kun har optisk zoom opp til 3x og 10x, og gjør dette via å bruke to separate linser.



Hvorfor er det relevant? Jo, hvis det faktisk er tilfellet at S22 Ultra har et kamera som tar i bruk et objektiv med kontinuerlig zoom hele veien fra størst til minst brennvidde, så kan den pakke all funksjonalitet i kameraene til S21 Ultra (med mer) inn i et kamerasystem med ett kamera mindre. Med andre ord vil det bety at om ryktet medfører riktighet, og S22 Ultra får fem kameraer, så betyr det i praksis to ekstra kameraer man ikke helt vet funksjonen til (gitt at vi allerede regner med at S22 Ultra får et hovedkamera, et telefotokamera og et ultravidvinkelkamera.)



Vi er dermed litt i stuss når det gjelder hva Samsung eventuelt ville bruke disse to nye kameraene til – én makrosensor og én dybdesensor er for så vidt gode kandidater, men slike kameraer finner man sjelden i toppmodeller, og er ofte å regne som smått ubrukelig fyllstoff. Derfor er vi litt skeptiske til alle som påstår at begge ryktene er sanne, siden ryktene passer såpass dårlig sammen. At én av ryktene er sanne, virker mer sannsynlig.



Det siste den ovennevnte artikkelen nevner er at Samsung Galaxy S22 Ultra kommer til å få støtte for S Pen, og det er ikke spesielt overraskende, gitt at forgjengeren S21 Ultra også gjør det. Det vi lurer mest på er om vi til neste år får en egen plass til pennen i chassiset til S22 Ultra.



Per nå er det ikke annet å gjøre enn å ta det hele med en høvelig mengde klyper med salt inntil rykteflommen tar seg opp nærmere lansering, forhåpentligvis tidlig i 2022.

Kilde: SamMobile