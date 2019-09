OnePlus 7T med Android 10 forhåndsinstallert

OnePlus har bekreftet at deres neste smarttelefon, OnePlus 7T, vil komme med Android 10 allerede installert, slik at du vil kunne bruke funksjonalitet som det nye mørke temaet (Dark Theme) fra første dag.



Nyheten ble bekreftet direkte av OnePlus, selv om selskapet ennå ikke offisielt har avslørt telefonen. Dette forventes at skjer under et evenement i India i morgen, 26. september.

Det er ikke veldig overraskende at telefonen kommer med Android 10 med tanke på at selskapet allerede er i ferd med å oppdatere allerede eksisterende OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro med seneste versjon av programvaren.

Første telefon med Android 10

OnePlus har også bekreftet at dette blir den første telefonen fra noen produsent som kommer til å ha Android 10 forhåndsinstallert.



Selv om OnePlus ikke har sagt noe spesifikt om det, er det sannsynlig at modellen vil komme med OxygenOS istedenfor standardversjonen av Android 10. Dette er altså selskapets egne variant av Android, som forandrer designet på programvaren.



Det er dette selskapet har begynt å laste opp til de eksisterende Oneplus 7-telefonene, og det er sannsynlig at det samme vil skje med OnePlus 7T og OnePlus 7T Pro, som vi foreløpig har hørt lite om.



Vi forventer å få en full utredning om disse telefonene i morgen, 26. september, siden OnePlus arrangerer et lanseringsevenement i India, der det forventes en fullstendig avsløring av nestegenerasjonstelefonene.