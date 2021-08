Nye Oculus Quest 2 gir deg enda mer VR for pengene

Oculus Quest 2 er allerede et svinaktig bra VR-hodesett. Faktisk, i vår erfaring, er det antageligvis det beste selvstendige VR-hodesettet, gitt prisen.



Det er derfor en svært gledelig nyhet at Facebook nå har annonsert et nytt og bedre Quest 2-medlem i familien. En ny modell med 128 GB lagringsplass, som skal koste det samme som den foregående grunnmodellen – noe som gjør at man får enda mer for pengene, og dermed sitter anbefalingene løst.



Annonseringen kommer i kjølvannet av nyheten om at Facebook stopper salget av Oculus Quest 2 som følge av en rekke klager på at hodesettet forårsaket hudirritasjon hos enkelte brukere. I et blogginnlegg avslørte selskapet at de ikke bare kom til å rette på feilen, ved å ta i bruk et ny og tryggere silikontype, men at Quest 2-modellen med 64 GB lagring ville tas ut av sortimentet fullstendig – og erstattes med en modell på 128 GB.

Det er liten tvil om at en 128 GB-modell allerede var under utvikling hos Facebook før silikonproblemene, og det er vanskelig å si om tilbaketrekningen av de opprinnelige modellene hadde noen reell påvirkning på annonseringen av etterfølgeren til 64 GB-modellen.



Uansett hva forhistorien måtte være kan gamere se frem til å kjøpe en 128 GB-variant av Quest 2 til den samme prisen som før. Det vil i praksis si 299 amerikanske dollar (eller om vi skal gå etter rådende pris i Norge i sommer, i underkant av 4000 norske kroner.) Det nye VR-hodesettet skal være i butikkene 24. august, og vil presumptivt selges sammen med en oppdatert 256 GB-modell, også denne til samme pris.

Ingen støtte for minnekort, men fortsatt en stor forbedring

Det at Facebook nå velger å doble lagringen i Oculus Quest 2-grunnmodellen er ikke småtteri. De fleste spillene laget spesifikt for Oculus-hodesettene tar omtrent 3 GB med plass hver – rent bortsett fra enkelte ekstreme titler, som «The Walking Dead: Saints and Sinners» og «Doom3Quest» – noe som i praksis vil si at den opprinnelige modellen på 64 GB kunne holde omtrent 20 spill.



Nå som vi får 128 GB får vi per nå det dobbelte, men det gjør også at den billigste Quest 2-varianten blir noe mer fremtidssikker, gitt at størrelsen på VR-spill etter all sannsynlighet kommer til å vokse i tiden fremover.



Akkurat det med lagringsplass er svært viktig, siden lagringsplassen i Quest 2 ikke kan utvides med minnekort. Uansett hvilken modell du velger å gå for, så får man ikke mer plass enn den man kjøpte, hvilket betyr at man ofte må slette spill for å få plass til nyere titler – en velkjent problematikk for mange eiere av for eksempel PS4 eller Xbox One.



Dessverre gjelder mangel på minnekortplass også for den kommende Quest 2-modellen på 128 GB – men den gir i det minste fremtidige Quest 2-eiere litt mer plass å rutte med nå og i fremtiden.