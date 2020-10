Nye bilder av Xbox Series X viser hvordan konsollen faktisk ser ut i virkeligheten

Glorete pressebilder av Xbox Series X er én ting, men å se konsollen i levende live er en helt annen. Det er ikke så lett å se for seg en slags vag og rar kloss sittende under TV-en i årene fremover – hvilket er særlig relevant med denne litt uvanlig formede konsollen – men nå blir det en god del enklere.



For noen dager siden ble det tatt nye bilder av Xbox Series X i felten, bildene stammer fra e-arenaen Xperion i Tyskland, og går nå sin seiersgang på internett.



Selv om konsollen står trygt bak lås og slå (vel, i en glassmonter i det minste), noe som gjør at det er litt vanskelig å få et godt inntrykk av størrelsen sammenlignet med andre objekter, får vi likevel et godt inntrykk av hvordan maskinen ser ut fra baksiden, noe som inkluderer to USB-porter.



Her er bildene (takket være Tweak Town):

Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnXAugust 17, 2020

Som det står på baksiden av konsollen, er dette snakk om en prototyp. Det er delte meninger om formen, men når den står utstilt i den virkelige verden ser den kanskje litt mindre ut som monolitten i «2001: En romodyssé», og litt mer stuevennlig.



Vi ser frem mot å ta en skikkelig titt på konsollen, selv om vi ikke kommer til å få spille «Halo: Infinite» før tidligst neste år. Likevel er nye «Microsoft Flight Simulator» et overraskende innspill som kanskje kan konkurrere om å bli årets spill på konsollen – vi regner med det kommer til å ta seg særdeles godt ut på det nye systemet.

Hva vet vi om Xbox Series X?

Vi anbefaler at du tar en titt på vår detaljerte analyse av Xbox Series X-spesifikasjonene for å få innsikt i Microsofts nye nestegenerasjonskonsoll. Når det gjelder spill, så har Microsoft vist frem noe som later til å være brorparten av Xbox Series X-spillene som kommer til å lanseres i den nærmeste fremtid, inkludert et nytt Forza-spill og en svært etterlengtet oppfølger i Fable-serien.



I år ser det likevel ut til at Microsoft kommer til å ha et mer slunkent program, og blant debut-spillene finner vi titler som «The Medium» og «Scorn», men ingen sluggere, nå som «Halo: Infinite» har blitt utsatt. Likevel, gitt at man får full bakoverkompatibilitet, kan spille alle spillene til Xbox One, for ikke å snakke om at man kan bruke eldre kontrollere, så later det til at man likevel får mye for pengene med Xbox Series X kontra PS5.