Xbox Series X, ecco le nuove foto della console dal vivo

Un conto è vedere i patinati scatti promozionali di Xbox Series X, un altro è vedere l'aspetto della console nel modo reale. Ora finalmente potete iniziare a fantasticare su come apparirà Xbox Series X sotto al vostro televisore, fattore non da poco considerando le sue proporzioni inusuali.

Qualche giorno fa sono comparse online nuove foto di Xbox Series X scattate all'XPERION di Colonia, in Germania.

La console è rinchiusa al sicuro in una teca trasparente, il che rende difficile farsi un'idea chiara delle sue dimensioni in proporzione agli altri oggetti e pezzi d'arredamento del vostro salotto. Si vede però chiaramente il retro di Xbox Series X con le due porte USB, ma non mettono in luce nessuna novità.

Qui sotto potete vedere le foto, condivise da Tweak Town:

Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnXAugust 17, 2020

A giudicare dal retro della console, sembrerebbe che si tratti di un prototipo. Noi naturalmente non vediamo l'ora di metterla alla prova e vederla dal vivo in un ambiente domestico, anche se purtroppo quest'anno non potremo giocarci Halo Infinite.

Xbox Series X, cosa ne sappiamo?

Vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra analisi delle specifiche di Xbox Series X per farvi un'idea più chiara della potenza della console Microsoft di nuova generazione. Per quanto riguarda i giochi, Microsoft sembra avere già svelato il grosso delle novità di prossima uscita, che includono il nuovo Forza Motorsport e un nuovo capitolo di Fable.

Per quest'anno sembra che Microsoft abbia altri grossi titoli in serbo per i fan nell'attesa di Halo Infinite. Dati però i vari vantaggi come la retrocompatibilità con tutti i giochi per Xbox One e il fatto che tutti gli accessori della vecchia console saranno supportati anche da Xbox Series X, sembra comunque che la nuova console Microsoft si trovi un passo avanti rispetto a PS5.

